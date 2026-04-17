Stanisław Dziwisz zareagował na publiczne wypowiedzi prezydenta USA Donalda Trumpa, który w mocnych słowach skrytykował papieża Leona XIV. W liście z 14 kwietnia kardynał napisał, że z „głębokim żalem” przyjął doniesienia prasowe o ataku na osobę papieża i jego posługę Piotrową. Ocenił, że słowa Trumpa były „zdumiewające i niedopuszczalne” oraz moralnie zraniły nie tylko samego papieża, lecz także katolików wiernych następcy św. Piotra.

Reklama Reklama

Stanisław Dziwisz zapewnia papieża o modlitwie i wsparciu

W liście do Leona XIV kard. Dziwisz zapewnił, że Kościół w Polsce pozostaje wierny Ojcu Świętemu. Przekazał papieżowi wyrazy bliskości i solidarności. Kardynał odniósł się również do podróży apostolskiej papieża do Afryki. Napisał, że wierni towarzyszą Leonowi XIV modlitwą, aby mógł nieść narodom przesłanie nadziei i pokoju. W liście przywołał także osobę św. Jana Pawła II, który wielokrotnie apelował do przywódców państw, by byli budowniczymi pokoju. Dziwisz podkreślił, że wszystkie intencje papieża powierza właśnie św. Janowi Pawłowi II.

Co Donald Trump powiedział o papieżu Leonie XIV?

Reakcja kard. Dziwisza była odpowiedzią na wpis Donalda Trumpa w serwisie Truth Social oraz jego późniejsze wypowiedzi dla dziennikarzy. Prezydent USA zarzucił papieżowi, że jest „słaby” w sprawie przestępczości i „fatalny” w polityce zagranicznej. Skrytykował go także za wypowiedzi dotyczące administracji Trumpa, Iranu, Wenezueli oraz obrony imigrantów.

Trump napisał, że bardziej lubi brata papieża, Louisa Prevosta, którego określił jako osobę „w pełni MAGA”. Stwierdził też, że Leon XIV powinien być mu wdzięczny za wybór na papieża, bo jego zdaniem został wybrany właśnie dlatego, że był Amerykaninem. Później, pytany przez dziennikarzy, powiedział, że „nie jest fanem papieża Leona” i zarzucił mu bardzo liberalne poglądy.

Po krytycznym wpisie pod adresem papieża Donald Trump opublikował w serwisie Truth Social grafikę wyglądającą na stworzoną przez sztuczną inteligencję. Przedstawiała ona prezydenta USA jako postać przypominającą Chrystusa. Trump później tłumaczył, że grafika nie miała przedstawiać go jako Jezusa, lecz jako lekarza.