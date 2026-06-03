Oto przegląd najważniejszych wydarzeń, które miały miejsce w nocy z 2 na 3 czerwca:

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USA informują o odparciu irańskiego ataku

W nocy amerykańskie Dowództwo Centralne (CENTCOM), odpowiadające za działania wojsk USA na Bliskim Wschodzie, poinformowało o irańskich dronach, które próbowały zaatakować „siły USA w Kuwejcie” (w kraju tym znajduje się kilka baz wykorzystywanych przez USA). Z komunikatu CENTCOM wynika, że „obrona przeciwlotnicza z powodzeniem strąciła liczne drony”, a w ataku nikt nie ucierpiał.

Nieco wcześniej Dowództwo Centralne informowało, że Iran przeprowadził uderzenia z użyciem pocisków balistycznych, wymierzone w sąsiadujące z nim państwa, ale – jak czytamy w komunikacie – pociski „nie trafiły w cele”. Trzy pociski wystrzelone w stronę Bahrajnu miały zostać strącone przez obronę przeciwlotniczą, a dwa pociski lecące w stronę Kuwejtu, jak czytamy w komunikacie, nie doleciały do celu lub „rozpadły się w trakcie lotu”.

Siły USA miały też strącić irańskie drony, które znajdowały się nad wodami międzynarodowymi i zagrażały cywilnym statkom. CENTCOM poinformował też o uderzeniu, przeprowadzonym, jak czytamy, „w samoobronie”, przeciwko instalacji naziemnej na wyspie Keszm.

Donald Trump poparł kandydata na prezydenta Kolumbii

Przed II turą wyborów prezydenckich w Kolumbii Donald Trump poparł kandydata na prezydenta tego kraju, Abelardo de la Espriellę.

Trump we wpisie w serwisie Truth Social pogratulował wygrania I tury de la Esprielli. Podkreślił, że „»El Tigre (Tygrys)«” de la Espriella jest mądrym, silnym i twardym przywódcą” i że „walczy niestrudzenie za i kocha swój wielki kraj i naród” tak jak on sam w USA.

„Jako prezydent Abelardo odniesie ogromny sukces w prowadzeniu Kolumbii do wzrostu gospodarczego, tworzeniu miejsc pracy, promowaniu wymiany handlowej, zatrzymywaniu nielegalnej imigracji, walce z przestępczością i narkotykami oraz przywracaniu prawa i porządku!” – napisał prezydent USA.

O rywalu de la Esprielli Trump napisał, że jest to „radykalnie lewicowy marksista”.

„Wyniki tych wyborów są bardzo ważne dla przyszłości Kolumbii i jej relacji z USA. Ze względu na jego ogromne osiągnięcia życiowe oraz polityczne wsparcie, jakiego udzielał mi osobiście, mam zaszczyt udzielić Abelardo mojego pełnego i całkowitego poparcia” – zakończył swój wpis Trump dodając, że „»Tygrys« Abelardo de la Espriella nie zawiedzie wspaniałych mieszkańców Kolumbii”.

47-letni de la Espriella, prawnik, bez doświadczenia politycznego, wypowiadał się przychylnie o polityce Donalda Trumpa. Często był porównywany przez swoich zwolenników i przeciwników do przywódców takich jak prezydent Salwadoru Nayib Bukele, m.in. ze względu na swoją ostrą retorykę dotyczącą walki z przestępczością.

Określający się jako „konserwatywny nacjonalista” de la Espriella zapowiada zaostrzenie walki z organizacjami przestępczymi, zacieśnienie więzi w polityce bezpieczeństwa z USA i Izraelem, obniżenie podatków i intensyfikację wydobycia ropy.

– Obronimy demokrację rozumem lub siłą – mówił po I turze wyborów de la Espriella, który wezwał też USA, by uważnie przyglądały się przebiegowi II tury wyborów.

Burza tropikalna uderza w Japonię

Rankiem 3 czerwca burza tropikalna Jangmi uderzyła w Japonię w pobliżu miasta Tanabe w południowej części prefektury Wakayama w południowej części regionu Kansai na wyspie Honsiu. Burza porusza się z prędkością 40 km na godzinę w stronę aglomeracji Tokio. Towarzyszy jej wiatr wiejący z prędkością ponad 120 km na godzinę. Miejscami w Japonii może spaść w ciągu doby do 200 mm deszczu.

W wyniku uderzenia Jangmi prądu zostało pozbawionych co najmniej 60 tys. gospodarstw domowych – poinformował rzecznik rządu Minoru Kihara. – Jeżeli dostrzeżecie jakiekolwiek niebezpieczeństwo, nie wahajcie się i podejmijcie jak najszybsze działanie, by ratować życie – powiedział Kihara na konferencji prasowej.

Linie lotnicze, w tym Japan Airlines i All Nippon Airways odwołały niemal 900 międzynarodowych i krajowych połączeń w związku z uderzeniem burzy tropikalnej. Doszło też do opóźnień części pociągów kolei szybkiej prędkości na wyspie Kiusu oraz w zachodniej części Japonii. Niektóre połączenia w obrębie aglomeracji Tokio zostały wstrzymane.