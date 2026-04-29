Główny Inspektor Farmaceutyczny wydał decyzję w sprawie utworu „Zakochałem się pod apteką” autorstwa polskiego rapera Taco Hemingwaya, nakazującą zaprzestanie reklamy produktu leczniczego w części, w jakiej piosenka wskazuje nazwę leku „Solpadeina”.

Stanowisko w sprawie zajął także wydawca płyty „Latarnie wszędzie dawno zgasły” – wytwórnia „2020”. Co napisał? W oświadczeniu opublikowanym w mediach społecznościowych zaznaczył: „Jako 2020, wydawca płyty „Latarnie wszędzie dawno zgasły”, oświadczamy, że utwór „Zakochałem się pod apteką” powstał całkowicie niezależnie. Ani autor, ani wydawca nie współpracowali i nie współpracują z żadnym producentem czy dystrybutorem leków. Żadne utwory Taco Hemingwaya nie realizowały, nie realizują i nie będą realizować komercyjnych lokowań produktów”. Dalej podniesiono, że: „W wydanej decyzji GIF nie przedstawia żadnych dowodów potwierdzających współpracę ani zamiar promowania produktu. Przyjmuje natomiast postawę o charakterze cenzorskim, ingerując w istotę wolności twórczej. Uważamy tę decyzję za niedopuszczalne naruszenie wolności słowa. Wolność wypowiedzi i wolność twórcza są chronione zarówno Konstytucją RP, jak i Europejską Konwencją Praw Człowieka. Od decyzji składamy skargę do sądu administracyjnego”.