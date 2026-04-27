Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) to dokument unijny, który potwierdza prawo do bezpłatnego leczenia w państwach Unii Europejskiej, Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) i Wielkiej Brytanii. Karta EKUZ wydawana jest bezpłatnie, wymaga jednak złożenia wniosku.

Składanie wniosków o kartę EKUZ po nowemu. Co się zmieniło?

Wybierając się w podróż do krajów Unii Europejskiej, warto pamiętać, by zabrać ze sobą kartę EKUZ. Osoby, które nie posiadają ważnej karty, powinny wyrobić ją przed planowanym wyjazdem. Jest na to kilka sposobów. Najwygodniej zrobić to przez internet, bez konieczności wychodzenia z domu.

Jak informuje NFZ, od 1 stycznia 2026 r. wniosku nie można już jednak złożyć jak dotychczas przez platformę e-PUAP. Wynika to z wejścia w życie przepisów ustawy o doręczeniach elektronicznych.

Aktualnie wnioski można składać:

osobiście w dowolnym oddziale lub delegaturze NFZ,

przez Internetowe Konto Pacjenta (IKP),

przez aplikację mobilną mojeIKP,

pocztą tradycyjną, na adres dowolnego oddziału NFZ,

pocztą elektroniczną (tylko w przypadku pracowniczych wniosków o EKUZ).

Osoby, które zapomniały o wyrobieniu karty wcześniej i wylatują z Warszawy, mogą także wyrobić kartę od ręki w punkcie obsługi klientów na Lotnisku Chopina.

Jak długo się czeka na wyrobienie karty EKUZ?

Składając wniosek osobiście, kartę otrzymamy od razu. W przypadku wniosku online czas oczekiwania wynosi zazwyczaj do 5 dni roboczych, ale w sezonie wakacyjnym, od czerwca do września może się wydłużyć do 10 dni roboczych. Wysyłając wniosek pocztą tradycyjną, trzeba doliczyć czas na doręczenie korespondencji.

Do czego uprawnia karta EKUZ?

Karta EKUZ uprawnia do leczenia w krajach UE, EFTA i Wielkiej Brytanii. Jego zakres jest jednak ograniczony do świadczeń niezbędnych i nieplanowanych, w ramach publicznego systemu opieki zdrowotnej danego państwa i na tych samych zasadach, na jakich korzystają z niego obywatele danego kraju. Oznacza to, że jeśli w danym państwie jest obowiązek opłacenia części kosztów za wizytę u lekarza, podróżny także musi je opłacić.

Świadczenia dostępne na kartę EKUZ najczęściej nie obejmują kosztów akcji ratunkowych, a także kosztów powrotu do kraju w związku z nagłym zachorowaniem.

Jak długo jest ważna karta EKUZ?

Karta EKUZ jest wydawana na okres: