Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne uprawnia do wszelkich świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych z NFZ na takich samych zasadach, jak w przypadku pozostałych ubezpieczonych. Ubezpieczyć się dobrowolnie mogą osoby mieszkające w Polsce, które nie są objęte obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym, nie są członkami rodziny osoby ubezpieczonej lub nie podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu w jednym z krajów Unii Europejskiej.

Reklama Reklama

Opłata dodatkowa za ubezpieczenie zdrowotne. Kogo obowiązuje i ile wynosi?

Do wniesienia opłaty dodatkowej zobowiązane są osoby, które chcą ubezpieczyć się dobrowolnie, ale miały przerwę w ubezpieczeniu zdrowotnym i opłacaniu składek. Kwota konieczna do zapłaty zależna jest od wysokości przeciętnego wynagrodzenia w danym kwartale oraz od tego, jak długo trwała przerwa w ubezpieczeniu:

od 3 miesięcy do roku – opłata wynosi nie mniej niż 1 855,64 zł (20 proc. podstawy wymiaru), musi zostać wniesiona w całości

powyżej roku do 2 lat - opłata wynosi nie mniej niż 4 639,10 zł (50 proc. podstawy wymiaru), możliwe jest rozłożenie jej na 3 raty

powyżej 2 do 5 lat - opłata wynosi nie mniej niż 9278,19 zł (100 proc. podstawy wymiaru), możliwe jest rozłożenie jej na 6 rat

powyżej 5 do 10 lat - opłata wynosi nie mniej niż 13 917,29 zł (150 proc. podstawy wymiaru), możliwe jest rozłożenie jej na 9 rat

powyżej 10 lat - opłata wynosi nie mniej niż 18 556,38 zł (200 proc. podstawy wymiaru), możliwe jest rozłożenie jej na 12 rat.

Opłatę należy uiścić na konto właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ, przed podpisaniem umowy o dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne.

Jak ubezpieczyć się dobrowolnie w NFZ?

Aby ubezpieczyć się dobrowolnie, trzeba przygotować dokumenty, takie jak:

dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość

wniosek o objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym w 2 egzemplarzach

druk ZUS ZZA ((dla siebie) lub ZUS ZCNA (w przypadku zgłoszenia do ubezpieczenia członków rodziny)

potwierdzenie wniesienia opłaty dodatkowej (jeżeli dotyczy)

w przypadku cudzoziemców spoza UE/EFTA, niebędących studentami wymagane jest uprawdopodobnienie miejsca zamieszkania w Polsce

Osoby, które były wcześniej objęte ubezpieczeniem zdrowotnym, powinny dostarczyć również dokument potwierdzający ostatni okres ubezpieczenia.

Wniosek i dokumenty należy złożyć:

osobiście we właściwym oddziale wojewódzkim NFZ;

przesłać pocztą na adres oddziału NFZ:

przesłać poprzez platformę ePUAP opatrzone podpisem elektronicznym

Składki na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne. Ile wynoszą?

Po przedstawieniu dokumentów wnioskodawca otrzyma umowę do podpisu. Po jej podpisaniu, ubezpieczony powinien złożyć we właściwym dla swojego miejsca zamieszkania ZUS-ie, druk ZUS ZZA z kodem tytułu ubezpieczenia 24 10 XX, a także ZCNA w przypadku zgłoszenia członków rodziny.

Następnie za każdy miesiąc podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu należy składać deklarację rozliczeniową ZUS DRA oraz opłacać składki na konto ZUS.

Wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 9 proc. podstawy jej wymiaru. W przypadku dobrowolnego ubezpieczenia pod uwagę brane jest przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw. W II kwartale 2026 r. składka wynosi 835,04 zł miesięcznie. Składkę za dany miesiąc należy opłacić do 20. dnia następnego miesiąca.