Opłata dodatkowa, żeby odzyskać prawo do świadczeń "na NFZ"
Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne uprawnia do wszelkich świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych z NFZ na takich samych zasadach, jak w przypadku pozostałych ubezpieczonych. Ubezpieczyć się dobrowolnie mogą osoby mieszkające w Polsce, które nie są objęte obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym, nie są członkami rodziny osoby ubezpieczonej lub nie podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu w jednym z krajów Unii Europejskiej.
Do wniesienia opłaty dodatkowej zobowiązane są osoby, które chcą ubezpieczyć się dobrowolnie, ale miały przerwę w ubezpieczeniu zdrowotnym i opłacaniu składek. Kwota konieczna do zapłaty zależna jest od wysokości przeciętnego wynagrodzenia w danym kwartale oraz od tego, jak długo trwała przerwa w ubezpieczeniu:
Opłatę należy uiścić na konto właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ, przed podpisaniem umowy o dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne.
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Aby ubezpieczyć się dobrowolnie, trzeba przygotować dokumenty, takie jak:
Osoby, które były wcześniej objęte ubezpieczeniem zdrowotnym, powinny dostarczyć również dokument potwierdzający ostatni okres ubezpieczenia.
Wniosek i dokumenty należy złożyć:
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Po przedstawieniu dokumentów wnioskodawca otrzyma umowę do podpisu. Po jej podpisaniu, ubezpieczony powinien złożyć we właściwym dla swojego miejsca zamieszkania ZUS-ie, druk ZUS ZZA z kodem tytułu ubezpieczenia 24 10 XX, a także ZCNA w przypadku zgłoszenia członków rodziny.
Następnie za każdy miesiąc podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu należy składać deklarację rozliczeniową ZUS DRA oraz opłacać składki na konto ZUS.
Wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 9 proc. podstawy jej wymiaru. W przypadku dobrowolnego ubezpieczenia pod uwagę brane jest przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw. W II kwartale 2026 r. składka wynosi 835,04 zł miesięcznie. Składkę za dany miesiąc należy opłacić do 20. dnia następnego miesiąca.
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