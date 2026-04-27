Anders Breivik to skrajnie prawicowy fanatyk, który w 2011 r. za pomocą zamachów bombowych i strzelanin zabił 77 osób, w większości nastolatków. Teraz mężczyzna – zresztą nie po raz pierwszy – zmienił tożsamość.

Anders Breivik nazywa się teraz Jan Johansen

W ubiegłym roku Anders Breivik zmienił swoją tożsamość na Far Skaldigrimmr Rauskjoldr av Northriki. Teraz zdecydował, że chce nazywać się Jan Johansen. To najpopularniejsze zestawienie imienia i nazwiska w Norwegii. W kraju posiada je około 600 osób.

Norweski dziennik „Aftenposten” podaje, że nową tożsamość Breivika oficjalnie zatwierdzono już w Krajowym Rejestrze.

21 lat odsiadki za wielokrotne zabójstwo. Zbrodnia Breivika

W lipcu 2011 ekstremista Anders Breivik zabił 77 osób, co było największą zbrodnią w Norwegii w czasach pokoju. Osiem osób Breivik zabił przy pomocy bomby umieszczonej w samochodzie w Oslo, a następnie zastrzelił 69, w większości nastolatków, na obozie młodzieżowym Partii Pracy na wyspie Utoya.

Mężczyzna został skazany na najwyższą możliwą karę, 21 lat pozbawienia wolności, która może być przedłużana na czas nieokreślony, jeśli więzień zostanie uznany za osobę stanowiącą ciągłe zagrożenie dla społeczeństwa.

Od czasu skazania Breivik przebywa w więzieniu w pojedynczej celi. Mężczyzna składał już wnioski o zwolnienie warunkowe, jednak zostały one odrzucone. Przegrał też dwa procesy przeciwko państwu, podczas których był zdania, że warunki, w jakich odbywa karę to naruszenie praw człowieka.