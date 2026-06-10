Według ekwadorskiego portalu Extra, ciało kobiety leżało na podłodze. Juan Carlos Rojas, szef policji Santa Elena, który był obecny przy wynoszeniu ciała, poinformował, że Monikę znalazł jej narzeczony.

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Gazeta „El Universo” podała, że na miejscu zbrodni znaleziono nóż i telefon komórkowy. Gazeta napisała również, że kilka godzin wcześniej partner Moniki „Silvy” otrzymał wiadomość, która zdaniem śledczych miała charakter „pożegnania”.

Z kolei sąsiedzi powiedzieli portalowi Extra, że jeszcze tego samego dnia widzieli Monikę, jak odprowadzała rano córki do szkoły. Obecnie dziewczynki są pod opieką przyjaciółki zmarłej Polki.

Śledztwo w sprawie śmierci Moniki Koniuszek „Silvy”

„Prokuratura generalna wszczęła śledztwo w sprawie śmierci działaczki społecznej Moniki Koniuszek »Silvy«” – podała „El Universo”.

Ekwadorski minister spraw wewnętrznych John Reimberg poinformował, że śledczy wciąż czekają na wyniki sekcji zwłok i badań przeprowadzonych przez specjalistów medycyny sądowej. Zaznaczył, że wstępne informacje pochodzą z ustaleń dokonanych w domu zmarłej oraz z wersji przedstawionej przez partnera „Silvy”. – Wszystkie znaki wskazują na prawdopodobne samobójstwo – powiedział w rozmowie z Radiem America.

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Jak zaznacza portal Extra, osoby, które znały Monikę i współpracowały z nią na co dzień, nie wierzą w tę wersję. Kilka miesięcy temu kobieta miała informować w mediach społecznościowych, że dostaje groźby w związku ze swoją działalnością społeczną.

Jej przyjaciele podejrzewają, że doszło do morderstwa. Piszą o tym w sieciach społecznościowych. „Społeczność jest wstrząśnięta morderstwem polsko-ekwadorskiej aktywistki Moniki Koniuszek „Silvy”. Jej oddanie transparentności i ekologii pozostawiło niezatarty ślad na jej ukochanej Santa Elenie, Olón, która przyjęła ją jak swoją. Monika ujawniła dziesiątki przypadków korupcji (...) Poświęciła życie społeczności” – napisał Joaquin Serrano Macias, artysta i profesor Universidad Católica Santiago de Guayaquil.

Kondolencje rodzinie i bliskim polskiej aktywistki złożyli przedstawiciele UE w Ameryce Południowej. Jednocześnie wezwali „właściwe władze do przeprowadzenia szybkiego, wyczerpującego, niezależnego i przejrzystego śledztwa w celu wyjaśnienia okoliczności zdarzenia i zapewnienia pociągnięcia sprawców do odpowiedzialności”. „Unia Europejska ponownie podkreśla znaczenie ochrony obrońców praw człowieka, dziennikarzy i działaczy społeczeństwa obywatelskiego, a także zapewnienia bezpiecznego środowiska dla funkcjonowania przestrzeni obywatelskiej w Ekwadorze” – czytamy w komunikacie.

Monika Koniuszek „Silva”, polsko-ekwadorska aktywistka

Monika Koniuszek „Silva” mieszkała w Ekwadorze od ponad 10 lat. W El Tigrillo prowadziła hostel. Znana była przede wszystkim jako lokalna aktywistka. Jak pisze portal Extra, była prezeską fundacji La Integridad, która walczyła o poprawę środowiska naturalnego i infrastruktury w Monitañicie. „Jej walka rozpoczęła się, gdy ośrodek napotkał poważne problemy z powodu zawalenia się systemu kanalizacji, a ona uparcie domagała się od władz prowincji jej naprawienia” – czytamy na stronie portalu.

Walczyła o środowisko naturalne. Składała skargi na opieszałość instytucji publicznych, zawiadamiała o możliwej korupcji, nielegalnych budowach i planach wycinki lasów, a ostatnio zgłaszała podejrzenia, że w prowincji dochodzi do nielegalnego handlu ziemią.

Występowała w mediach, była aktywna na portalach społecznościowych. Jeden z jej ostatnich postów – z 4 czerwca – dotyczy nielegalnej budowy na plaży Olón w Santa Elena.

„Nie chodzi tu o sprzeciw wobec rozwoju, ale o poszanowanie ustalonych zasad ochrony delikatnego środowiska plaży i społeczności w północnej strefie Santa Eleny. Kilka tygodni temu nagranie ciężkiego sprzętu pracującego na plaży Olón wywołało uzasadnione oburzenie społeczne. Dziś pragnę poinformować, że dzięki znakomitej pracy prawnika Italo Pincay Franco budowa w San José została wstrzymana na mocy środka zapobiegawczego uzyskanego w drodze postępowania konstytucyjnego. Niepokojące jest jednak to, że prace trwają pomimo orzeczenia sądu. Czas położyć kres tym nadużyciom. Nie jesteśmy ziemią niczyją, Pani Burmistrz!” – pisała Monika Koniuszek „Silva”.