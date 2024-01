Kokaina ściągnęła Ekwador na dno

W przypadku Ekwadoru walka z przestępczością jest jednak o wiele trudniejsza. Jej źródła dalece wykraczają poza granice kraju. Guayaquil stał się najważniejszym portem przeładunkowym kokainy produkowanej w Kolumbii i Peru, dwóch krajów, które są odpowiedzialne za 80 proc. dostaw śmiertelnej używki.

Tak się stało, gdy z jednej strony władze w Bogocie zaostrzyły kontrole w kolumbijskich portach, a z drugiej udało się w 2016 roku położyć kres wieloletniej wojnie domowej. Rewolucyjne, radykalnie lewicowe grupy FARC, które do tej pory kontrolowały handel kokainą, zostały rozwiązane, a ich miejsce zajęło wiele gangów narkotykowych, które swoim działaniem objęły i Ekwador.

Nawiązały one także współpracę z potężnymi strukturami przestępczymi z Meksyku jak Sinaloa, skąd uzyskały broń. Zysk z przemytu przez Guayaquil okazał się tak wielki, że Fito i inni przywódcy gangów są w stanie bez trudu przekupić struktury państwa. Do kontroli nad Ekwadorem służy im także przemoc: tylko w ciągu ostatnich pięciu lat wskaźnik zabójstw na 100 tys. mieszkańców skoczył sześciokrotnie (do 45), przez co kraj stał się najbardziej niebezpiecznym miejscem na kontynencie.

Quito płaci także cenę za politykę poprzedniego prezydenta Rafaela Correi, który w imię radykalnie lewicowej polityki zerwał współpracę z amerykańską agencją ds. walki z narkotykami i zamknął bazę wojskową USA w Ekwadorze.

Jest też problem strukturalny: gwałtowny wzrost spożycia kokainy w Europie (która stała się już większym rynkiem zbytu niż USA) i Azji. Zdaniem ekspertów nie ma dziś ważniejszej drogi przemytu niż szlak morski łączący Guayaquil z Antwerpią, bramą do europejskiego rynku narkotykowego. Wiele pakunków z kokainą jest przemycanych w kontenerach z bananami. W belgijskim porcie ledwie co dziesiąty ładunek z narkotykami jest przechwytywany przez policję.