30-letni Hadi Alodid, podejrzany o brutalny atak nożem w Belfaście, stanął przed sądem. Brytyjski nadawca BBC ujawnił szczegóły dotyczące stanu zdrowia poszkodowanego Stevena Ogilvy’ego oraz pełną listę zarzutów dla napastnika.

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Przed sądem w Belfaście odbyła się pierwsza rozprawa dotycząca poniedziałkowego ataku nożownika, do którego doszło przy Kinnaird Avenue w północnej części miasta. Podejrzany o dokonanie napaści, 30-letni obywatel Sudanu Hadi Alodid, uczestniczył w posiedzeniu za pośrednictwem połączenia wideo z policyjnego aresztu Musgrave Serious Crime Suite.

Ujawniono stan zdrowia poszkodowanego w ataku nożem w Belfaście

Z informacji przedstawionych na sali sądowej wynika że ofiara przebywa w szpitalu z ciężkimi obrażeniami. Steven Ogilvy, poszkodowany czterdziestokilkuletni mężczyzna, w wyniku napaści stracił lewe oko. Ponadto doznał poważnego uszkodzenia prawego oka oraz głębokich obrażeń szyi i pleców. Jego stan jest określany jako ciężki. Poszkodowanemu pomogli przechodnie, którzy obezwładnili napastnika jeszcze przed przybyciem policji.

Nożownik z Belfastu z długą listą zarzutów. Jest decyzja o areszcie

Sudańczyk, który przybył do Wielkiej Brytanii w 2023 r. i posiada status uchodźcy, usłyszał w sądzie akt oskarżenia. Jak podaje BBC, prokuratura zarzuca mu usiłowanie zabójstwa, posiadanie niebezpiecznego narzędzia (noża) w miejscu publicznym oraz stosowanie gróźb karalnych wobec pracownika brytyjskiej publicznej służby zdrowia.

Podejrzany porozumiewał się w trakcie rozprawy przez tłumacza języka arabskiego i nie ustosunkował się do odczytanych zarzutów. Odmówił także skorzystania z pomocy prawnej. Alodid zasygnalizował chęć ubiegania się o zwolnienie za kaucją, ale sędzia odrzucił ten wniosek. Decyzją sądu oskarżony został tymczasowo aresztowany na okres czterech tygodni. Kolejna rozprawa z jego udziałem została zaplanowana na 8 lipca.

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Sąd reaguje na zamieszki w Belfaście po ataku nożownika

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