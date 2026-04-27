W poniedziałek szefowa PE Roberta Metsola, podczas otwarcia czterodniowego posiedzenia PE w Strasburgu, poinformowała, że do Parlamentu Europejskiego trafił wniosek o uchylenie immunitetu europosłowi PiS Mariuszowi Kamińskiemu.

Czytaj więcej Prawo karne Parlament Europejski: Grzegorz Braun bez immunitetu W czwartek Parlament Europejski opowiedział się za odebraniem immunitetu Grzegorzowi Braunowi. Prokuratura chce postawić politykowi zarzuty za znis...

Wniosek o uchylenie immunitetu Mariuszowi Kamińskiemu w PE

– Właściwe organy Polski zwróciły się do mnie o uchylenie immunitetu Mariuszowi Kamińskiemu – powiedziała Metsola. Jak dodała, skierowała wniosek do komisji ds. prawnych JURI.

Chodzi o działania Mariusza Kamińskiego z lat 2007-2009 jako szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Związane były one z „założoną tezą”, iż Jolanta oraz Aleksander Kwaśniewscy kupili dom w Kazimierzu Dolnym na podstawioną osobę.

O uchylenie immunitetu Kamińskiego 31 marca zwrócił się do PE prokurator generalny Waldemar Żurek.

Co z immunitetem Kamińskiego, Obajtka, Jakiego i Brauna?

Metsola przekazała też, że we wtorek Parlament Europejski zagłosuje nad uchyleniem immunitetu europosłom PiS Danielowi Obajtkowi i Patrykowi Jakiemu, a także Grzegorzowi Braunowi i Tomaszowi Buczkowi.

W przypadku europosła Patryka Jakiego sprawa dotyczy postępowania karnego oraz prywatnego aktu oskarżenia wniesionego przez sędziego Igora Tuleyę. W sprawie Daniela Obajtka chodzi o jego działania jako prezesa Orlenu, związane z ograniczaniem dystrybucji tygodnika „NIE” na stacjach tej spółki z powodu okładki przedstawiającej papieża Jana Pawła II. Immunitet Grzegorza Brauna ma zostać zaś uchylony już po raz czwarty – tym razem w związku z blokowaniem drogi dojazdowej w Jedwabnem 10 lipca 2025 r. podczas obchodów 84. rocznicy zbrodni na ludności żydowskiej. Z kolei sprawa europosła Konfederacji Tomasza Buczka dotyczy naruszenia nietykalności cielesnej uczestniczki jednego z protestów.

Czytaj więcej Polityka Parlament Europejski podjął decyzję w sprawie immunitetu Grzegorza Brauna W Parlamencie Europejskim odbyło się głosowanie ws. wniosku prokuratora generalnego Adama Bodnara o uchylenie immunitetu europosłowi Grzegorzowi Br...

Jak wygląda uchylenie immunitetu europosła?

Każdy wniosek o uchylenie immunitetu europosła jest kierowany do JURI, która przygotowuje sprawozdanie na ten temat. Komisja nie jest zobligowana do przygotowania tego dokumentu w określonym terminie, zwykle trwa to kilka miesięcy. Wniosek następnie poddawany jest pod głosowanie na posiedzeniu całej izby. Europarlament podejmuje decyzję o uchyleniu immunitetu zwykłą większością głosów.

Samo uchylenie immunitetu nie jest równoznaczne ze stwierdzeniem winy europosła – oznacza jedynie, że krajowe organy mogą prowadzić postępowanie przygotowawcze lub sądowe. Ponieważ europosłowie są wybierani według krajowych przepisów wyborczych, ewentualne unieważnienie mandatu — w przypadku prawomocnego skazania — leży w gestii władz danego państwa członkowskiego.