Sikorski poinformował też, że MSZ otrzymało odpowiedź strony amerykańskiej na swoje zapytanie dotyczące procedury wjazdu Ziobry do USA.

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W rozmowie w Programie Trzecim Polskiego Radia Sikorski odniósł się do zbliżającej się wizyty Karola Nawrockiego w USA. Prezydent weźmie w niedzielę udział w organizowanej w Białym Domu gali mieszanych sztuk walki UFC Freedom 250, upamiętniającej 250. rocznicę powstania USA i organizowanej w dzień urodzin amerykańskiego prezydenta Donalda Trumpa.

Wizyta Karola Nawrockiego w USA. Prezydent ze wsparciem rządu

Wicepremier podkreślił w kontekście wizyty, że „nawet przy prywatnych uroczystościach można ugrać coś dla kraju”. Dodał, że prezydent ma wsparcie całego rządu w zabieganiu o realizację obietnicy prezydenta Trumpa co do zwiększenia obecności amerykańskich wojsk w Polsce, mimo zmniejszania obecności amerykańskiej w całej Europie. Chodzi o zapowiedź Trumpa, że Stany Zjednoczone wyślą do Polski „kolejne 5 tysięcy żołnierzy”.

Sikorski ocenił, że „większym problemem dla prezydenta” jest kwestia b. ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry, który przebywa w Stanach Zjednoczonych po przeniesieniu się tam z Węgier. Polska prokuratura zarzuca posłowie PiS m.in., że jako minister sprawiedliwości kierował zorganizowaną grupą przestępczą oraz wykorzystywał swoje stanowisko do działań o charakterze przestępczym. Według prokuratury, Ziobro opuścił Europę 9 maja, posługując się wizą „członka zagranicznych mediów”.

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- Mamy kwestię osoby, która jest poszukiwana listem gończym w Polsce, która wyłudziła wizę dziennikarską od Stanów Zjednoczonych. Bardzo bym prosił pana prezydenta, aby się upomniał o to, aby Zbigniew Ziobro został pozbawiony ochrony Stanów Zjednoczonych tak, aby mógł stanąć w Polsce przed obliczem prokuratora i sędziego - powiedział szef MSZ.

Jak dodał, „rozumie, iż prezydent chciałby Ziobrę prędzej czy później ułaskawić, ale żeby mógł go ułaskawić, to najpierw musi być skazany”.

USA odpowiada w sprawie Ziobry

Poinformował też, że MSZ otrzymało odpowiedź strony amerykańskiej na swoje zapytanie dotyczące procedury wjazdu Ziobry do USA. - Odpowiedź przyszła wczoraj, dość formalna, wskazująca na procedury wynikające z umów międzynarodowych, ale ekstradycja to raz, a dawanie wizy dziennikarskiej komuś, kto nie jest dziennikarzem, bo jest wiceprezesem głównej partii opozycyjnej i posłem, to dwa - stwierdził Sikorski. Zaznaczył, że polityka wizowa każdego kraju jest jego suwerenną decyzją. - MSZ wskazuje natomiast na to, że Zbigniew Ziobro powinien stanąć przed polską prokuraturą za malwersację pieniędzy publicznych – stwierdził.

Sikorski skomentował również doniesienia „New York Times”, że Stany Zjednoczone zamierzają znacząco zmniejszyć liczbę myśliwców i okrętów dostępnych na potrzeby operacji NATO w Europie.

- To jest na pewno znacząca redukcja, która nie jest niespodziewana. Znamy przecież dokumenty takie, jak Narodowa Strategia Bezpieczeństwa, Narodowa Strategia Obrony. Tam jest czarno na białym napisane, że Europa jest priorytetem dopiero numer 4 dla Stanów Zjednoczonych – zauważył szef polskiej dyplomacji. Wskazał, że Europa musi tam, gdzie może, wypełnić powstałe luki własnym sumptem.

Według „NYT”, planowane cięcia obejmują zmniejszenie liczby myśliwców F-16 i F-15E z około 150 do 100, liczby morskich samolotów patrolowych z 26 do 15 oraz wycofanie wszystkich samolotów do tankowania w powietrzu, które były wcześniej dostępne dla Europy.