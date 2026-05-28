– Jeśli okaże się, że węgierskie dokumenty, na podstawie których Zbigniew Ziobro wjechał do USA, zostały wydane bezprawnie, wystąpię do amerykańskiego Urzędu ds. Imigracji i Egzekwowania Ceł (ICE) – zapowiedział minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek w TVN24+.

W programie "News Michalskiego" Żurek stwierdził, iż życzyłby sobie, aby dokument podróży Zbigniewa Ziobry został anulowany, gdyż jego zdaniem został wydany "z pobudek politycznych, pozaprawnych".

– Jeśli przekonam do tego ministrów rządu węgierskiego (…) to kolejnym ruchem będzie zapytanie ICE, czy istnieje w Stanach jakaś ustawa "lex Ziobro", która pozwala mu być traktowanym na innych zasadach – zaznaczył.

Minister poinformował również, że wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry do Polski jest już gotowy.

Sąd przyspiesza w sprawie aresztu dla Zbigniewa Ziobry

W czwartek pojawiła się również informacja o zmianie terminu posiedzenia w sprawie postanowienia o tymczasowemu aresztowaniu Zbigniewa Ziobry. „Warszawski Sąd Okręgowy przyśpieszył planowane na 8 września posiedzenie ws. zażalenia na postanowienie o tymczasowym aresztowaniu Zbigniewa Ziobry. Po zmianie terminu urlopu jednego z sędziów trzyosobowy skład będzie mógł się zebrać 1 lipca o 9:30, a potem 3 i 6 lipca” - przekazał na platformie X dziennikarz radia RMF FM, Tomasz Skory.

Informację tę potwierdzono w komunikacie opublikowanym na stronie Sądu Okręgowego w Warszawie.

Zbigniew Ziobro – były minister sprawiedliwości w rządzie Zjednoczonej Prawicy – 10 maja potwierdził, że jest w Stanach Zjednoczonych. Wcześniej przebywał na Węgrzech, gdzie za rządów premiera Viktora Orbana otrzymał azyl polityczny. Prokuratura stawia Ziobrze 26 zarzutów, w tym zarzut stania na czele zorganizowanej grupy przestępczej, za co grozi do 25 lat więzienia. Chodzi o nieprawidłowości przy wydatkowaniu środków z Funduszu Sprawiedliwości.