– Mamy informację, że jest w stanie Waszyngton – tak minister sprawiedliwości Waldemar Żurek odpowiedział w środę na pytanie Polsat News, gdzie obecnie przebywa Zbigniew Ziobro. Minister nie tylko nie potrafił odpowiedzieć „w którym Waszyngtonie” przebywa wiceprezes PiS, ale jednocześnie mylił się na temat aktualnego miejsca pobytu wiceprezesa PiS.

W USA zainteresowanie spotkaniami ze Zbigniewem Ziobrą ma być ogromne

Zbigniew Ziobro od kilku dni przebywa w Nowym Jorku, informuje „Rzeczpospolitą” jedna z osób z najbliższego otoczenia poszukiwanego w Polsce polityka. – Jest zapraszany przez amerykańskich polityków, Polonię i księży do różnych miast w USA, ale obecnie przebywa w NYC. Były minister sprawiedliwości wkrótce ruszy w trasę po Stanach Zjednoczonych, a zainteresowanie spotkaniem z nim jest ogromne. Zaprasza go wiele osób i środowisk, które chcą się z nim spotkać – słyszymy.

Minister Żurek podczas konferencji prasowej z 20 maja potwierdził, że polskie władze mają bardzo mało informacji na temat pobytu Ziobry w USA i przestrzegał amerykańskich polityków, dla których pobyt wiceprezesa PiS może stać się problemem. Jednak w najbliższym otoczeniu Zbigniewa Ziobry panuje poczucie zadowolenia z obecnej sytuacji wiceprezesa partii Jarosława Kaczyńskiego. Kto pomagał w wyjeździe z Europy wiceprezesowi PiS? Informatorzy zaprzeczają doniesieniom medialnym.

Zbigniew Ziobro z Budapesztu wyjechał bez problemu

Szef Telewizji Republika Tomasz Sakiewicz złożył 20 maja zeznania w prokuraturze w sprawie wyjazdu byłego ministra sprawiedliwości do Stanów Zjednoczonych. – Jeśli skutecznie dotrzemy z pełną informacją na temat zarzutów, jakie ciążą na panu Ziobrze, to być może kwestia przyszłej ekstradycji zakończy się sukcesem – mówił przed wtorkowym posiedzeniem rządu premier Donald Tusk.

– Ziobro nie przebywa w mieszkaniu Jacka Kurskiego, ani Kurski nie pomagał i nie pomaga Ziobrze. Przeceniana jest też rola Adama Bielana i polityków PiS oraz administracji Donalda Trumpa – opowiada o kulisach wyjazdu Ziobry z Węgier do USA osoba znająca sprawę. Z naszych informacji wynika, że wyjazd był przygotowany od dłuższego czasu na paszport genewski, a wyjazd z Budapesztu był bezproblemowy. O tym, że były minister sprawiedliwości i poseł PiS Zbigniew Ziobro posłużył się wizą członka zagranicznych mediów, wyjeżdżając do Stanów Zjednoczonych, poinformował 20 maja rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak.

Zbigniew Ziobro ma w USA pracować nad swoim kanałem na YouTube

Zbigniew Ziobro, przebywając jeszcze w Polsce, mógł liczyć na wsparcie części polityków z USA. Grupa amerykańskich kongresmenów zwróciła uwagę na sprawę księdza Michała Olszewskiego, aresztowanego w związku z nieprawidłowościami wokół Funduszu Sprawiedliwości. Wystąpili z krytyką wobec polskich władz, podnosząc kwestie domniemanych naruszeń praw człowieka i standardów praworządności podczas jego zatrzymania. W maju 2025 r. Komisja Sprawiedliwości Izby Reprezentantów USA ujawniła pełną treść pisma skierowanego do Komisji Europejskiej, w którym wyrażają zaniepokojenie działaniami rządu Donalda Tuska wobec opozycji, konserwatywnych mediów i wolności słowa w sieci.

– Oni doskonale wiedzą, co dzieje się w Polsce, a sprawa ks. Olszewskiego, który przebywał w areszcie wydobywczym, poruszyła wiele środowisk. Dzisiejsza pomoc dla Ziobry jest konsekwencją wsparcia, które uzyskiwał od przejęcia władzy w Polsce przez Tuska – relacjonuje człowiek znający kulisy sprawy, który dodaje, że rewelacje podane przez agencję Reutersa, iż za decyzją o umożliwieniu Ziobrze wjazdu do USA stał wiceszef Departamentu Stanu Christopher Landau, należy dzielić na pół.

Agencja Reutera podała, że „chociaż administracja Trumpa priorytetowo traktuje wspieranie konserwatywnych poglądów w Europie, przyznanie wizy politykowi oskarżonemu przez rząd sprzymierzony z USA jest bardzo nietypowe”. – W USA Tusk jest skompromitowany i dla nas proces ekstradycyjny to szansa, żeby niezależny sąd wykazał, że Ziobro jest niewinny. Amerykański sąd będzie oceniał sprawę Funduszu Sprawiedliwości. Sędzia w USA oceni czy doszło do kryminalizacji zarzutów w Polsce – relacjonuje nasze źródło z PiS.

Co Zbigniew Ziobro będzie robił w USA? – Korzystał z gościnności mieszkańców USA, komentował dla TV Republika i pracował nad swoim kanałem na YouTube – zdradza nasz informator. Polityk ma z czego żyć, mimo odebrania mu 90 proc. uposażenia polskiego. – Żona Ziobry zawsze zarabiała dobrze i wciąż zarabia. Dzieci chodzą do publicznych szkół, żyją skromnie, ale problemów finansowych nie ma. Republika też ma mu płacić – podaje nasz informator. Nasze źródła podają, że żona Zbigniewa Ziobry Patrycja Kotecka, przebywa obecnie w Europie i niezmiennie pracuje w Parlamencie Europejskim. A czy wiceprezes PiS może liczyć na wsparcie partii?

Do wyborów o Zbyszku będzie głośno i on wróci do Polski w glorii chwały Osoba z otoczenia Ziobry

Frakcje w PiS niezadowolone, ale Zbigniewa Ziobry nie będą krytykować. Jarosław Kaczyński zabronił

Z informacji „Rzeczpospolitej” wynika, że prezes PiS wiedział o planowanym wyjeździe Zbigniewa Ziobry do USA. – Takie rzeczy dotyczące partii nie mogą wydarzyć się bez wiedzy i zgody jej prezesa. Ziobro niezmiennie pozostaje wiceprezesem partii. Jarosław wydał zakaz krytyki. Nieoficjalnie frakcje są niezadowolone, ale oficjalnie już nikt nie skrytykuje wiceprezesa partii, z list której będzie chciał kandydować w wyborach parlamentarnych – mówi nasz informator. Ziobro jest w cotygodniowym kontakcie z posłami z byłej Suwerennej Polski, łączą się zdalnie. – Z prezesem nie miał jeszcze kontaktu z USA, ale gdy przebywał na Węgrzech byli w regularnym kontakcie – słyszymy. Stronnicy byłego ministra są zadowoleni z obecnej sytuacji, która „buduje” Zbigniewa Ziobrę i jego otoczenie.

– W PiS rozumieją, że pomoc administracji Donalda Trumpa i brak sprawczości rządu Tuska to jest wielkie zwycięstwo partii. Dla nas wiatr w żagle i pierwsza bomba uderzająca w koalicję 13 grudnia, od czasu wyboru Karola Nawrockiego na Prezydenta RP – słyszymy z otoczenia Ziobry. W partii rzeczywiście publicznej krytyki wiceprezesa nie uświadczymy, inaczej niż miało to miejsce po wyjeździe do Budapesztu. Zakaz krytyki jest przestrzegany, mimo że w ugrupowaniu trwa obecnie „wojna na stowarzyszenia”.

– Ekstradycja może być paliwem do wyborów parlamentarnych, po których Zbyszek chce wrócić do Polski jako minister sprawiedliwości i prokurator generalny. Po odsunięciu Tuska od władzy Jarosław nie odmówi Ziobrze stanowiska, skoro żarliwie bronił go przez lata. Nikt lepiej nie rozliczy tej władzy niż Ziobro. Nikt nie ma większej wiedzy opartej na doświadczeniach, wszak był ministrem i prokuratorem łącznie przez 10 lat. Zdobył dużą wiedzę na wiele tematów – mówi informator „Rzeczpospolitej”.

Z naszych informacji wynika też, że rodzina Ziobrów będzie domagać się odszkodowań wobec wszystkich tych, którzy naruszali prywatność ich rodziny. – Do wyborów o Zbyszku będzie głośno i on wróci do Polski w glorii chwały – deklaruje osoba z otoczenia Ziobry.