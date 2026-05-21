Oto przegląd najważniejszych wydarzeń, które miały miejsce w nocy z 20 na 21 maja:

Reklama Reklama

Rosjanie na Białorusi ćwiczą użycie broni atomowej

„W ramach ćwiczeń sił nuklearnych amunicja jądrowa została dostarczona do polowych punktów składowania w rejonie rozmieszczenia brygady rakietowej na terytorium Republiki Białorusi” – poinformowało 21 maja nad ranem Ministerstwo Obrony Rosji w wydanym oświadczeniu.

„Personel z jednostki rakietowej Republiki Białorusi bierze udział w szkoleniu obejmującym przyjęcie amunicji specjalnej do zestawów operacyjno-taktycznych Iskander-M, uzbrojenie w nią wyrzutni, przemieszczanie się tak, by uniknąć wykrycia do wyznaczonego rejonu i przygotowanie do wystrzelenia (pocisków Iskander-M)” – informuje Ministerstwo Obrony Rosji.

Od 19 do 21 maja na Białorusi i w Rosji trwają ćwiczenia z zakresu wykorzystania broni atomowej w przypadku wystąpienia zagrożenia. W ćwiczeniach – jak podaje Ministerstwo Obrony Rosji – bierze udział ponad 64 tys. osób, ponad 7,8 tys. sztuk sprzętu wojskowego, w tym ponad 200 wyrzutni rakiet i 140 samolotów, 73 jednostki nawodne i 13 okrętów podwodnych. W ćwiczeniach biorą udział jednostki Wojsk Rakietowych Przeznaczenia Strategicznego wchodzące w skład Floty Północnej i Floty Oceanu Spokojnego oraz jednostki z obwodu leningradzkiego i Centralnego Okręgu Wojskowego Federacji Rosyjskiej.

„Ćwiczenia skupią się na wspólnym przygotowaniu i wykorzystaniu broni atomowej rozmieszczonej na terytorium Białorusi” – głosi oświadczenie resortu obrony Rosji.

Lekarz, który miał kontakt z wirusem Ebola, trafił do Czech

W Pradze wylądował przed północą samolot, którym do Czech przyleciał obywatel USA, lekarz, który miał kontakt w Ugandzie z osobą zakażoną wirusem Ebola. U mężczyzny nie stwierdzono objawów zakażenia i nie wiadomo, czy jest nosicielem wirusa. Lekarz spędzi 21 dni w kwarantannie w szpitalu uniwersyteckim w Pradze.

Gorączka krwotoczna Ebola Foto: PAP

Czeskie Ministerstwo Zdrowia zapewnia, że lekarz nie będzie miał kontakt z obywatelami Czech. W przypadku wykrycia u niego objawów zakażenia od mężczyzny zostaną pobrane próbki, które trafią następnie do laboratorium w Berlinie. Laboratorium w ciągu kilku godzin ma wówczas potwierdzić lub wykluczyć zakażenie.

Z samolotu do szpitala lekarza z USA przetransportowali ratownicy medyczni posiadający specjalistyczne wyszkolenie, ubrani w kombinezony ochronne. Mężczyznę umieszczono, jeszcze w samolocie, w specjalnej kapsule biologicznej z własnym systemem filtrowania powietrza i podciśnieniem.

Wszystkie koszty związane z transportem i opieką nad lekarzem z USA ponosi strona amerykańska. Ambasada USA w Pradze wyraziła już głębokie podziękowanie dla czeskiego rządu i resortu zdrowia oraz pracowników medycznych.

Donald Trump straszy wznowieniem wojny i robieniem „nieprzyjemnych rzeczy”

Donald Trump poinformował, że sprawa irańska znajduje się na „końcowym etapie” i że USA czekają na uzyskanie „właściwych odpowiedzi” od Iranu.

– Uwierzcie mi, jeśli nie otrzymamy właściwych odpowiedzi, to pójdzie bardzo szybko. Wszyscy jesteśmy gotowi do działania – powiedział Trump. – To może być kilka dni, ale może zdarzyć się bardzo szybko – dodał.

– Zobaczymy, co się stanie. Albo będziemy mieli umowę, albo zrobimy kilka rzeczy, które będą odrobinę nieprzyjemne, ale miejmy nadzieję, że to się nie stanie – mówił nieco wcześniej prezydent USA. – W idealnej sytuacji chciałbym, aby zginęło paru ludzi, zamiast wielu. Możemy to zrobić na oba sposoby – stwierdził.

18 maja Trump poinformował, że w ostatniej chwili wstrzymał ataki na Iran, które miały rozpocząć się 19 maja, ze względu na zaawansowane negocjacje, które mają się toczyć. Wcześniej Iran przekazał, za pośrednictwem Pakistanu, ofertę pokojową USA, ale z opisu jej treści, przedstawionego przez irańskie media państwowe wynika, że jest ona zbliżona do tej, którą Trump odrzucił, nazywając ją „śmieciem”.