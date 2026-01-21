Aktualizacja: 21.01.2026 17:37 Publikacja: 21.01.2026 17:30
Oskarżony ksiądz Michał Olszewski w Sądzie Okręgowym w Warszawie
Foto: PAP/Paweł Supernak
Proces to efekt śledztwa dotyczącego rzekomych nieprawidłowości w przyznawaniu środków z Funduszu Sprawiedliwości, do czego dochodzić miało w czasach, kiedy na czele odpowiedzialnego za te kwestie resortu stał Zbigniew Ziobro. Te trafiać miały bowiem do ofiar przestępstw i zasilać działania na rzecz powrotu do społeczeństwa osób po wyrokach. Zdaniem prokuratury ksiądz Olszewski podejmował działania prowadzące do nadużyć w ich wykorzystaniu.
Środowa rozprawa przyciągnęła tłum zwolenników księdza Michała Olszewskiego. Przed jej rozpoczęciem, przed siedzibą sądu odbyła się pikieta w jego obronie. Później zwolennicy duchownego weszli do SO; niektórzy z nich trzymali plakietki z wizerunkami oskarżonych. Na sądowym korytarzu śpiewali i krzyczeli: „precz z komuną” oraz „jesteśmy z tobą”. Licznie zgromadzona publiczność i przedstawiciele mediów na salę rozpraw mogli dostać się, ale po wcześniejszym odebraniu karty wejścia. Choć sąd poprosił zgromadzonych o powstrzymanie się od eksponowania dowodów poparcia i gwałtownych reakcji, na sali kilkukrotnie rozlegały się brawa i śmiech.
Przypomnijmy, że księdzu Michałowi Olszewskiemu – duchownemu ze Zgromadzenia Księży Sercanów i szefowi Fundacji Profeto – prokuratura postawiła m.in. zarzut przyjęcia 66 mln zł z Funduszu Sprawiedliwości. Na ławie oskarżonych podczas środowej rozprawy, obok niego zasiadło jeszcze siedem innych osób, m.in. dwie byłe urzędniczki Ministerstwa Sprawiedliwości – Urszula D. i Karolina K., którym zarzucono przestępstwa urzędnicze, poświadczenie nieprawdy i przywłaszczenie mienia znacznej wartości.
A czego konkretnie dotyczą zarzuty wobec księdza Olszewskiego? Głównie kwestii dotacji na budowę powstającego na warszawskim Wilanowie ośrodku dla ofiar przestępstw „Archipelag”. Ksiądz Olszewski został oskarżony o „pranie pieniędzy” poprzez transakcję między kierowaną przez niego organizacją a głównym wykonawcą siedziby.
Środowa rozprawa upłynęła pod znakiem wielogodzinnego rozpatrywania składanych przez obronę oskarżonych wniosków formalnych. Ta chciała m.in. jej odroczenia z powodu wcześniejszej zmiany składu sędziowskiego. Mecenasi chcieli wykazać, że sąd nie może rozpatrywać sprawy z udziałem zasiadających w składzie ławników. Wyrażali też wątpliwości, aby ci – wcześniej wymienieni – byli w stanie w krótkim czasie zapoznać się z ogromem materiału zgromadzonym w tej sprawie. Pojawiły się też wątpliwości w kwestii niestawiennictwa na rozprawie obrońcy jednej z oskarżonych. Pozostali mecenasi podkreślali, że nie chcą przedstawiać kolejnych wniosków pod jego nieobecność.
Obrona kilkukrotnie podnosiła argument, że rozpatrywana sprawa jest społecznie ważna, niewolna od wątków politycznych i budzi ogromne zainteresowanie. Ponadto podnoszono argument o toczącym się równolegle – w tej samej sprawie – postępowaniu przygotowawczym. Obrona oceniła, że nie można dopuścić do sytuacji, w której pojawiłyby się wątpliwości, że SO miałby jakikolwiek wpływ na jego tok.
Wszystkie wnioski obrońców sąd rozpoznawał, ale po kolei odrzucał, merytorycznie uzasadniając swoje decyzje. Po nieudanej próbie kontaktu z nieobecnym na sali mecenasem zdecydował, że rozprawa będzie toczyć się bez jego udziału, bo jego klientka reprezentowana jest także przez innych obrońców. SO wyjaśnił również, że samo złożenie wniosku o wyłączenie ze składu któregoś z sędziów nie tamuje rozpoznawania sprawy – czynności procesowe podjęte z jego udziałem stają się bezskuteczne dopiero, kiedy decyzja o takim wyłączeniu faktycznie zapadnie.
SO wyjaśnił też, że nieobjęcie jednym postępowaniem wszystkich osób, którym zarzuca się działanie wspólnie i w porozumieniu, nie jest przeszkodą w prowadzeniu procesu. Nawiązał tym samym do podnoszonego przez obronę wątku prowadzonego ws. Funduszu Sprawiedliwości postępowania, w którym podejrzany jest m.in. były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro (według śledczych miał on kierować zorganizowaną grupą przestępczą). Dopuszcza się bowiem sytuacje, w których takie sprawy muszą toczyć się odrębnie. Zaś w tej, która stała się przedmiotem środowych rozważań, sąd orzekał będzie na podstawie zgromadzonego i znanego mu materiału. A nie materiału z innej, równolegle toczącej się sprawy.
