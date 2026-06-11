John Healey opublikował w mediach społecznościowych list rezygnacyjny, jaki wysłał do Keira Starmera. „Nie spodziewałem się, że napiszę taki list i robię to z głębokim żalem i niechęcią” – czytamy w piśmie zaadresowanym do premiera Wielkiej Brytanii.

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Odchodzący minister oświadczył, że jest dumny z osiągnięć rządu Partii Pracy, do których zaliczył pomoc dla Ukrainy, zwiększenie nakładów na obronność do poziomu 2,5 proc. PKB „trzy lata wcześniej, niż przewidywano”, „zainicjowanie najgłębszych reform obronnych od 50 lat” oraz „najwyższe od blisko 20 lat” podwyżki w siłach zbrojnych.

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Wielka Brytania. Minister obrony John Healey złożył rezygnację

„Obejmując władzę, uznaliśmy, że Wielka Brytania stoi w obliczu nowej ery zagrożeń, która wymaga nowej ery dla obronności” – napisał minister, dodając, że ta nowa era wymagała dalszych nakładów w ramach Planu Inwestycji Obronnych (Defence Investment Plan, DIP). Healey stwierdził, że międzyresortowe prace w tym kierunku, prowadzone pod jego, Starmera i minister finansów nadzorem, zakończone w styczniu, potwierdziły skalę wyzwań oraz rosnące potrzeby w obszarze obronności.

„Od tego czasu nie był Pan w stanie, a Ministerstwo Finansów nie było skłonne zapewnić środków, których naród potrzebuje, by obronić kraj w czasie rosnących zagrożeń” – stwierdził Healey. Podkreślił, że od tamtej pory potrzeby sektora obronnego jeszcze bardziej wzrosły, podobnie jak zobowiązania Londynu wobec sojuszników.

Odchodzący minister napisał, że trwały prace nad zapewnieniem finansowania Planu Inwestycji Obronnych oraz nad wytyczeniem drogi do osiągnięcia przyjętego przez rząd natowskiego zobowiązania do przeznaczania do 2035 r. 3,5 proc. PKB na obronność. W jego ocenie konieczne jest osiągnięcie poziomu 3 proc. PKB w 2030 r.

Premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer Foto: REUTERS/Isabel Infantes

„Uzgodnione przez Pana ramy finansowe Planu Inwestycji Obronnych, które w pełnym zakresie otrzymałem dopiero w poniedziałek po południu, znacząco odbiegają od tego, co jest niezbędne dla obronności i bezpieczeństwa kraju w tym niebezpiecznym czasie” – zwrócił się do Starmera, podkreślając, że w tej sytuacji musiałby podejmować decyzje zmniejszające gotowość brytyjskich sił zbrojnych. „Nie pozostaje mi nic innego, jak złożyć rezygnację z funkcji sekretarza obrony” – oświadczył.

Minister ds. sił zbrojnych Al Carns podał się do dymisji

W czwartek wieczorem w wywiadzie udzielonym Sky News minister ds. sił zbrojnych, Al Carns, mówił, że przedstawiony przez Keira Starmera plan wydatków na obronność „nie wystarczy”. Wkrótce potem minister podał się do dymisji. „Stało się dla mnie jasne, że zmiana, o którą zabiegałem, nie nastąpi. W tej sytuacji postanowiłem zrezygnować ze stanowiska ministra ds. sił zbrojnych” – napisał w liście do premiera.

Minister ds. sił zbrojnych Wielkiej Brytanii Alistair Carns Foto: REUTERS/Ints Kalnins

„Mamy do czynienia z bardziej niestabilnym i niebezpiecznym świata niż w ostatnich dekadach, a ponieważ spędziłem większość dorosłego życia w mundurze, rozumiem, czego wymaga służba publiczna w takiej sytuacji” – dodał. „Właśnie dlatego nie mogę kontynuować” – stwierdził.

„Prosimy żołnierzy, aby walczyli za ten kraj. W zamian jesteśmy im winni sprzęt do wykonania zadania i lojalność, by stanąć u ich boku, gdy zadanie zostanie wykonane. Zawodzimy na obu tych polach” – napisał Carns.

Keir Starmer odrzuca zarzuty, krytykuje „nieodpowiedzialne zaciąganie pożyczek”

Szef brytyjskiego rządu odrzucił zarzuty sformułowane przez Johna Healeya. Napisał, zwracając się do odchodzącego ministra obrony, że Plan Inwestycji Obronnych oznacza „bezprecedensowy wzrost wydatków na obronność w dający się utrzymać sposób”. Starmer przekonywał, że przedstawiona przez niego propozycja zapewni brytyjskim siłom zbrojnym środki niezbędne do zapewnienia krajowi bezpieczeństwa, a przemysłowi obronnemu zapewni przejrzystość niezbędną do planowania. „Pozwoli nam zrealizować wielkie inwestycje strategiczne, których potrzebujemy w perspektywie długoterminowej, i da pewność, jakiej potrzebują inwestorzy prywatni, by zaangażować swoje środki” – stwierdził.

Keir Starmer napisał też, że jego rząd wspiera plan niezbędnymi inwestycjami, deklarując, że wzrost wydatków „da się utrzymać” oraz będzie „sprawiedliwy”, a także będzie wiązał się ze znaczną relokacją środków z różnych resortów”. „Silne finanse publiczne to jeden z czynników zapewniających nam bezpieczeństwo – nieodpowiedzialne zaciąganie pożyczek naraża je na ryzyko” – podkreślił.