Według badania Reuters/Ipsos zaledwie 16 proc. Amerykanów uważa za właściwe organizowanie gali UFC na terenie Białego Domu. Przeciwnego zdania jest 46 proc. respondentów, natomiast pozostali nie mają wyrobionej opinii.

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Co szczególnie istotne, nawet wśród wyborców Partii Republikańskiej poparcie dla przedsięwzięcia pozostaje ograniczone. Organizację gali za odpowiednią uznało jedynie 31 proc. republikanów, choć około ośmiu na dziesięciu pozytywnie ocenia ogólną działalność Trumpa jako prezydenta.

Badanie przeprowadzono w dniach sześciu poprzedzających poniedziałek na grupie 4531 dorosłych Amerykanów. Margines błędu wyniósł 2 punkty procentowe.

Donald Trump chce świętować 250-lecie USA galą UFC

Wydarzenie ma odbyć się 14 czerwca, w dniu 80. urodzin Donalda Trumpa oraz amerykańskiego Dnia Flagi. Gala UFC Freedom 250 została wpisana w szerszy program obchodów 250. rocznicy podpisania Deklaracji Niepodległości Stanów Zjednoczonych z 1776 roku

Na południowym trawniku Białego Domu powstała już ogromna stalowa konstrukcja w kształcie oktagonu. Jak podają amerykańskie media, arena ma około 28 metrów wysokości i pomieści kilka tysięcy widzów. Walki mają odbywać się w klasycznej formule UFC – zawodnicy będą używać pięści, nóg, kolan i łokci w specjalnej klatce.

Administracja Trumpa broni projektu przed pozwem mieszkańców okolicy, którzy twierdzą, że na terenie South Lawn nie powinny odbywać się imprezy sportowe tego typu, a konstrukcja nie uzyskała wymaganych zgód.

Karol Nawrocki poleci do Waszyngtonu

Wśród zagranicznych gości wydarzenia ma znaleźć się prezydent Karol Nawrocki. Informację o wyjeździe do USA potwierdził szef Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz.

– Prezydent Karol Nawrocki udaje się z wizytą do Waszyngtonu. W niedzielę, 14 czerwca, na zaproszenie obchodzącego w tym dniu urodziny prezydenta Donalda Trumpa, weźmie udział w organizowanej w Białym Domu gali UFC Freedom 250 – przekazał Przydacz.

Jak dodał, wizyta ma być okazją do rozmów dotyczących bezpieczeństwa i relacji dwustronnych między Polską a Stanami Zjednoczonymi. Według wcześniejszych doniesień mediów wizyta Nawrockiego nie będzie miała charakteru oficjalnego.

Do wyjazdu prezydenta odniósł się ironicznie minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski, pisząc w serwisie X: „Trzymam kciuki, aby prezydent Karol Nawrocki wszedł co najmniej do półfinału”.

UFC i Trump. Relacja budowana od dwóch dekad

Donald Trump od lat utrzymuje bliskie relacje ze środowiskiem UFC. Już na początku lat dwutysięcznych organizacja organizowała gale w należącym do niego kasynie Taj Mahal w Atlantic City. Obecny szef UFC Dana White jest jednym z najbliższych politycznych sojuszników Trumpa i regularnie wspiera go podczas kampanii wyborczych.

Mimo to sporty MMA nie należą do najpopularniejszych dyscyplin w USA. W sondażu Reuters/Ipsos jedynie 18 proc. badanych określiło się jako fani mieszanych sztuk walki. Dla porównania 31 proc. wskazało koszykówkę, a 16 proc. piłkę nożną.