Szef KPRM został zapytany w czwartek przez dziennikarzy o trwającą sytuację, w której czworo z wybranych w marcu przez Sejm sędziów TK nie zostało wciąż dopuszczonych do orzekania w Trybunale.

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Jan Grabiec: prezes TK łamie prawo. Bogdan Święczkowski grozi pozwem i prokuraturą

– Ewidentnie prezes Trybunału łamie prawo i powinien ponieść z tego tytułu konsekwencje. Myślę, że to jest kwestia tygodni, może miesięcy, kiedy tak się stanie – odpowiedział Grabiec. Dodał, że ma nadzieję, że tak się stanie, ponieważ „chcemy być państwem praworządnym”.

– Ktoś, kto na tak wysokim stanowisku łamie prawo i nie dopuszcza do pracy konstytucyjnego organu osób, które zostały do niego wybrane prawidłowo, zgodnie z przepisami, po prostu łamie prawo, jest przestępcą i to powinno zostać rozliczone – powiedział szef KPRM.

Później w czwartek na profilu TK w serwisie X ukazał się wpis informujący, że prezes TK „wzywa Pana Jana Grabca do publicznych przeprosin i wycofania się ze skandalicznych słów pod jego adresem”. „W przeciwnym razie Prezes TK wystąpi z pozwem o ochronę dóbr osobistych i złoży zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa zniesławienia” – poinformowano.

Do czasu nadania tej depeszy, PAP nie uzyskała odpowiedzi na skierowaną do szefa kancelarii premiera prośbę o odniesienie się do oczekiwań prezesa TK.

Bogdan Święczkowski nie dopuszcza do pracy czterech osób wybranych na sędziów Trybunału Konstytucyjnego

W marcu Sejm wybrał sześcioro sędziów TK, uzupełniając skład Trybunału do ustawowej liczby 15 sędziów. Byli to sędziowie: Magdalena Bentkowska, Dariusz Szostek, Maciej Taborowski, Marcin Dziurda, Krystian Markiewicz oraz Anna Korwin-Piotrowska.

1 kwietnia sędziowie Szostek i Bentkowska złożyli na zaproszenie prezydenta Karola Nawrockiego ślubowanie w Pałacu Prezydenckim. Przedstawiciele KPRP wskazywali wówczas, że sytuacja czworga pozostałych sędziów jest analizowana, gdyż – według prezydenckiej kancelarii – w Sejmie doszło do błędów. Sytuacja tych sędziów pozostaje wciąż przedmiotem sporu.

9 kwietnia podczas uroczystości w sejmowej Sali Kolumnowej złożyli oni m.in. w obecności notariusza ślubowanie z formułą, że robią to „wobec prezydenta”. Ślubowanie ponownie złożyli wówczas też sędziowie Bentkowska i Szostek. Następnie wszyscy przekazali pisemne roty ślubowań na biurze podawczym Kancelarii Prezydenta RP.

Sędziowie Szostek i Bentkowska tego samego dnia objęli urzędy w TK. Prezes TK powiedział, że cztery pozostałe osoby nie objęły urzędów, bo wydarzenia w Sejmie z ich udziałem nie może uznać za ślubowanie „wobec prezydenta”. Dzień później Markiewicz poinformował, że on i troje pozostałych sędziów złożyli pismo do prezesa TK z wnioskiem o umożliwienie im wykonywania obowiązków służbowych.

Czworo sędziów zwróciło się do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. 5 maja ETPCz wydał decyzję o zabezpieczeniu. Na początku czerwca tych czworo sędziów złożyło w ETPCz pełną skargę. Z kolei MSZ, przedkładając informację europejskiemu trybunałowi, napisał, że w ocenie polskiego rządu cztery skarżące osoby są sędziami TK.

W związku z tą sprawą pismo do ETPCz skierował także Święczkowski. Prezes TK podkreślił w nim, że „nie utrudnia objęcia i wykonywania obowiązków sędziowskich przez skarżących”, gdyż oni „nie są sędziami”. Dodał, że brak prawnej możliwości podjęcia obowiązków jest konsekwencją „nienawiązania stosunku służbowego sędziego” przez czworga spośród sześciorga wybranych w marcu przez Sejm na sędziów TK.

W Trybunale Konstytucyjnym czeka też wniosek prezydenta ws. sporu kompetencyjnego w związku ze złożeniem ślubowania przez sędziów TK w Sejmie 9 kwietnia.

W związku z tym, że 28 czerwca upływa kadencja sędziego Trybunału Andrzeja Zielonackiego, Sejm wybrał w czwartek kolejnego sędziego TK – konstytucjonalistę dr. hab. Sławomira Patyrę. Jego kandydatura została zgłoszona przez posłów KO, PSL-TD, Lewicy i Centrum.