„Zgodnie z art. 5 ustawy o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego (Dz. U. 2016 poz. 2073), stosunek służbowy sędziego Trybunału nawiązuje się po złożeniu ślubowania. Jako wybrany zgodnie z art. 194 ust. 1 Konstytucji sędzia Trybunału Konstytucyjnego w dniu 9 kwietnia 2026 r. złożyłem ślubowanie wobec Prezydenta RP. W związku z wątpliwościami Pana Prezesa, wyrażonymi podczas wczorajszej rozmowy, składam w załączeniu potwierdzenie, że podpisany przeze mnie akt ślubowania wobec Prezydenta RP w dniu 9 kwietnia 2026 r. został złożony Prezydentowi i znajduje się w Kancelarii Prezydenta” – czytamy w jednobrzmiącym dokumencie, jaki sędziowie złożyli w piątek w siedzibie Trybunału Konstytucyjnego.

Reklama Reklama

Sędziowie proszą w nim o zrealizowanie obowiązku, zgodnie z którym prezes Trybunału przydziela nowemu sędziemu sprawy i stwarza warunki umożliwiające wypełnianie obowiązków sędziego.

„Uprzejmie proszę więc o przygotowanie gabinetu do pracy, wydanie kart dostępu do budynku Trybunału Konstytucyjnego, umożliwienie dostępu do systemów informacyjnych oraz o przydzielenie mi spraw, a także o wdrożenie wszystkich innych czynności niezbędnych po nawiązaniu stosunku służbowego sędziego” – wymieniają sędziowie.

W piśmie pytają też o wymagany „list Prezydenta”, który ma umożliwić dopiero objęcie obowiązków służbowych.

„Uprzejmie proszę o informację, o jaki list, jakiej treści dokładnie chodzi i na jakiej podstawie prawnej list ten stanowi przesłankę do objęcia obowiązków przez sędziego Trybunału Konstytucyjnego, a także na jakiej podstawie prawnej jest wydawany i przesyłany do Trybunału Konstytucyjnego” – pytają sędziowie w piśmie, do którego załączyli notarialne potwierdzenie złożenia ślubowania wobec Prezydenta RP oraz notarialnie poświadczone potwierdzenie, że podpisany akt ślubowania został złożony prezydentowi i znajduje się w Kancelarii Prezydenta.