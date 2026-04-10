Wybrany przez Sejm na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego Marcin Dziurda podczas ślubowania sędziów TK w Sejmie
Wszystkie moje działania prowadziły do złożenia ślubowania wobec Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, co 9 kwietnia nastąpiło – w sposób, w jaki było to możliwe. Jako wybrany sędzia Trybunału Konstytucyjnego mam obowiązek niezwłocznie rozpocząć wykonywanie moich konstytucyjnych obowiązków. Trzykrotnie pisemnie zwracałem się do Prezydenta RP o wyznaczenie terminu ślubowania w Pałacu Prezydenckim. Nie uzyskałem żadnej odpowiedzi.
Nie ulega wątpliwości, że – zgodnie z art. 194 ust. 1 konstytucji – Trybunał Konstytucyjny powinien działać w składzie 15 sędziów. Robię wszystko, co w mojej mocy, żeby to konstytucyjne wymaganie zostało spełnione.
Prezes TK nie zajął definitywnego stanowiska w przedmiocie dopuszczenia mnie do wykonywania czynności sędziego TK. Stwierdził w trakcie rozmowy ze mną, że uczyni to, jeżeli otrzyma z Kancelarii Prezydenta potwierdzenie, że złożyłem ślubowanie wobec Prezydenta RP i podpisałem akt ślubowania.
W piątek doręczę prezesowi TK dokumenty, z których wynika, że złożyłem ślubowanie wobec Prezydenta RP, a Kancelaria Prezydenta od 9 kwietnia 2026 r. dysponuje podpisanym przeze mnie aktem ślubowania.
Szef kancelarii prezydenta Karola Nawrockiego odniósł się do uroczystości z udziałem sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Jego zdaniem, notarialne ak...
Na razie czekam na definitywne stanowisko prezesa TK w przedmiocie umożliwienia wykonywania przeze mnie obowiązków sędziego TK. Nie ma żadnych wątpliwości, że jestem prawidłowo wybranym sędzią TK. 9 kwietnia złożyłem ślubowanie zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Ślubowanie moje w sposób jednoznaczny i oczywisty skierowane było do Prezydenta RP. Tylko ten, kto go nie oglądał, może twierdzić inaczej. W ten sposób wyraziłem jednoznaczną wolę objęcia stanowiska sędziego TK. Nie można byłoby jej wyrazić w sposób bardziej wyraźny. Wszelkie twierdzenia o rzekomym zrzeczeniu się przeze mnie stanowiska sędziego TK pozbawione są jakichkolwiek podstaw.
Dopełniłem wszystkich formalności niezbędnych do objęcia stanowiska sędziego TK. Zrezygnowałem ze wszystkich form zatrudnienia, oprócz wprost dopuszczalnego przez ustawę zatrudnienia na Uniwersytecie Warszawskim na stanowisku profesora oraz działalności naukowej i dydaktycznej. Zlikwidowałem działalność gospodarczą, złożyłem wniosek o skreślenie z listy radców prawnych (do czego potrzebna jest uchwała rady okręgowej izby radców prawnych). Nie wykonuję żadnych zajęć, o charakterze zarobkowym lub niezarobkowym, które utrudniałyby pełnienie przeze mnie obowiązków, uchybiałyby godności urzędu sędziego Trybunału lub mogłyby podważać zaufanie do jego bezstronności lub niezawisłości. 9 kwietnia złożyłem Prezesowi TK wszystkie wymagane przepisami oświadczenia.
Część autorytetów prawnych nie ma wątpliwości, że czworo sędziów skutecznie objęło urząd w Trybunale Konstytucyjnym, choć rotę przysięgi wypowiedzi...
Jestem sędzią Trybunału Konstytucyjnego wybranym 13 marca 2026 r. zgodnie z art. 194 ust. 1 konstytucji. Prawidłowość i skuteczność mojego wyboru nie budzi wątpliwości. Pośrednio potwierdził to Prezydent RP, przyjmując ślubowanie od dwojga sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybranych dokładnie tak samo (z czego jeden został wybrany później, niż ja).
Z mojej strony zrobiłem wszystko, co możliwe, żeby Kancelaria Prezydenta zaprosiła mnie na ślubowanie do Pałacu Prezydenckiego. Trzykrotnie pisemnie zwracałem się do Prezydenta RP o wyznaczenie terminu ślubowania w Pałacu Prezydenckim. W ciągu blisko miesiąca od mojego wyboru nikt z Kancelarii Prezydenta nie kontaktował się ze mną w żaden sposób, chociaż przez cały czas zgłaszałem gotowość stawienia się w każdej chwili. Nikt z Kancelarii Prezydenta nie wskazał jakiejkolwiek, choćby odległej daty zaproszenia mnie przez Prezydenta RP. Nie byłem proszony o żadne informacje ani wyjaśnienia.
Nic mi nie wiadomo o planach prezesa TK ani Zgromadzenia Ogólnego w tym przedmiocie.
Tematem dnia w Polsce jest znów Trybunał Konstytucyjny. Niczym w "Dniu Świstaka" - Polska polityka zdaje się odgrywać tę samą rolę codziennie od no...
