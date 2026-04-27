W zestawieniach obejmujących przywódców państw znajduje się on wyraźnie za postaciami takimi jak Fidel Castro, wobec którego według części źródeł podejmowano setki prób, czy Charles de Gaulle, który przeżył ich ponad trzydzieści. Również inni przywódcy XX wieku, jak Adolf Hitler czy król Zog I Albanii, byli celem znacznie większej liczby udokumentowanych spisków.

Fidel Castro: 638 prób – czy tylko osiem?

Jak podaje Euronews, Fabián Escalante, szef kubańskiego wywiadu, który przez dziesięciolecia odpowiadał za ochronę Fidela Castro, oszacował liczbę zamachów na jego życie na 634–638, w zależności od źródła.

Jego książka nosi tytuł „634 sposoby na zabicie Fidela Castro”. Dokument Channel 4 z 2006 r. wskazywał liczbę 638. Liczba ta była jednak kwestionowana. Komisja Churcha Senatu USA, badająca w 1975 r. nadużycia CIA, potwierdziła co najmniej osiem udokumentowanych prób w latach 1960–1965.

Metody obejmowały m.in. cygara z toksyną botulinową, wybuchową muszlę umieszczoną w ulubionym miejscu nurkowym Castro, skażony kombinezon oraz agentów CIA w hotelu Habana Libre w Hawanie, którzy mieli wrzucić truciznę do jego koktajlu mlecznego.

Castro, który ustąpił w 2008 r., zmarł w 2016 r. w wieku 90 lat.

Król Albanii Zog I: 55

Król Albanii Zog I przeżył ponad 55 udokumentowanych prób zamachu między połową lat 20. a włoską okupacją Albanii w 1939 r. – więcej niż jakakolwiek inna głowa państwa poza niepotwierdzonymi danymi dotyczącymi Castro. Niektóre szacunki wskazują nawet na około 600 prób.

W 1924 r. został trzykrotnie postrzelony w korytarzach albańskiego parlamentu. Odmówił pomocy medycznej i wygłosił przemówienie, wciąż krwawiąc.

W lutym 1931 r. dwóch albańskich emigrantów otworzyło do niego ogień, gdy opuszczał operę „Pagliacci” w Wiedniu. Jego pomocnik zginął, lecz Zog I wyciągnął własny pistolet i odpowiedział ogniem.

Był nałogowym palaczem, podobno wypalającym około 200 papierosów dziennie. Zmarł z przyczyn naturalnych w Paryżu w 1961 r..

Adolf Hitler: 42

Historycy udokumentowali co najmniej 42 spiski mające na celu zabicie Adolfa Hitlera, choć rzeczywista liczba może być wyższa.

Obejmowały one zarówno działania pojedynczych osób, jak i zorganizowane operacje – od szwajcarskiego studenta teologii, który śledził Hitlera, po stolarza Georga Elsera, który ukrył bombę w monachijskiej piwiarni.

20 lipca 1944 r. pułkownik Klaus von Stauffenberg umieścił teczkę z ładunkiem wybuchowym podczas narady w Wilczym Szańcu. Hitler przeżył, ponieważ teczka została przesunięta za masywną podporę stołu, która przejęła siłę wybuchu. Zginął m.in. Heinz Brandt, a Hitler odniósł obrażenia. W kwietniu 1945 r. popełnił samobójstwo.

Charles de Gaulle: 31

Na życie Charles’a de Gaulle’a przeprowadzono 31 prób zamachu, głównie przez Organisation de l’Armée Secrète (OAS), sprzeciwiającą się jego polityce wobec Algierii.

22 sierpnia 1962 r. ostrzelano jego prezydenckiego Citroëna DS pod Paryżem.

Ze 187 wystrzelonych pocisków 14 trafiło w samochód, jednak de Gaulle i jego żona wyszli bez szwanku. Tego samego wieczoru powiedział premierowi Georges’owi Pompidou: „To były naprawdę kiepskie strzały”.

Zmarł w 1970 r. wskutek pęknięcia tętniaka aorty.

Jaser Arafat: 13

Przez dziesięciolecia jako lider Organizacji Wyzwolenia Palestyny palestyński przywódca Jaser Arafat stawał w obliczu prób zamachów ze strony izraelskiego wywiadu, rywalizujących frakcji palestyńskich oraz innych przeciwników.

Przeżył izraelski atak lotniczy w 1982 r., który zabił inne osoby przebywające w tym samym budynku, a także katastrofę lotniczą na libijskiej pustyni w 1992 r..

Zmarł w listopadzie 2004 r. w okolicznościach, które do dziś pozostają przedmiotem sporów. Szwajcarscy naukowcy znaleźli później w jego rzeczach osobistych ślady polonu-210. To, czy został otruty, pozostaje nierozstrzygnięte.

Muammar Kaddafi: 5

Libijski przywódca Muammar Kaddafi przeżył próbę kontrprzewrotu w 1969 r., atak z użyciem karabinu maszynowego na jego konwój w 1984 r., amerykański nalot na jego kompleks Bab al-Aziziya w 1986 r., w którym zginęła jego adoptowana córka, a także różne wewnętrzne spiski oraz domniemaną operację brytyjskiego wywiadu w latach 90.

Został zabity przez bojowników rebeliantów po schwytaniu w pobliżu Syrty w październiku 2011 r..

Abraham Lincoln: 5

Lincoln został zamordowany 14 kwietnia 1865 r. w spisku zorganizowanym przez Johna Wilkesa Bootha, który wcześniej przygotował również dwa plany porwania, zakończone niepowodzeniem przed ich realizacją.

Często przywoływany jest także incydent z 1864 r., kiedy kula przeszła przez kapelusz Lincolna podczas nocnej jazdy, choć to, czy był to celowy atak, pozostaje kwestią sporną.

Tak zwany spisek z Baltimore z 1861 r. – rzekomy plan zabicia Lincolna przed jego inauguracją – jest podważany przez historyków, którzy uznają dostępne dowody za niewiarygodne.

Józef Stalin: 4

Radzieckie archiwa dokumentują co najmniej cztery spiski wymierzone w sowieckiego dyktatora Józefa Stalina, w tym próbę przeprowadzoną przez 19-letniego studenta w 1931 r. oraz kilka planów z okresu II wojny światowej.

Biorąc pod uwagę zamknięty i tajny charakter państwa radzieckiego, rzeczywista liczba takich prób może być wyższa niż udokumentowana.

Benito Mussolini: 4

Cztery osoby podjęły próby zabicia włoskiego przywódcy faszystowskiego Benito Mussoliniego w ciągu 13 miesięcy, między listopadem 1925 a październikiem 1926 r..

Były deputowany socjalistyczny Tito Zaniboni został aresztowany w pokoju hotelowym z widokiem na Palazzo Chigi, gdzie przygotował karabin z celownikiem teleskopowym, zanim Mussolini pojawił się na balkonie.

W kwietniu 1926 r. Violet Gibson – 50-letnia córka irlandzkiego lorda kanclerza – oddała strzał do Mussoliniego z bliskiej odległości na Piazza del Campidoglio w Rzymie.

Kula otarła się o jego nos, po czym założono mu opatrunek, a on sam kontynuował zaplanowaną podróż.

We wrześniu 1926 r. anarchista Gino Lucetti rzucił bombę w samochód Mussoliniego na Via Nomentana. Ładunek odbił się i eksplodował, raniąc osoby postronne.

W październiku 1926 r. padł strzał w kierunku otwartego samochodu Mussoliniego w Bolonii. 15-letni chłopiec, Anteo Zamboni, został schwytany przez tłum i zlinczowany.

To, czy faktycznie oddał strzał, pozostaje kwestią sporną. Każda z tych prób była następnie wykorzystywana przez reżim do uzasadniania rozszerzania uprawnień nadzwyczajnych.

Donald Trump: 3

Mężczyzna uzbrojony w strzelbę, pistolet i kilka noży staranował w sobotę wieczorem punkt kontroli bezpieczeństwa przed kolacją Stowarzyszenia Korespondentów Białego Domu w hotelu Washington Hilton w Waszyngtonie, oddając kilka strzałów, zanim został obezwładniony i aresztowany.

Podejrzany, zidentyfikowany jako Cole Tomas Allen, lat 31, jest absolwentem inżynierii mechanicznej California Institute of Technology, który ukończył studia magisterskie z informatyki na California State University w 2025 r..

Kilka minut przed atakiem miał wysłać wiadomości do członków rodziny, w których określał się jako „przyjazny federalny zabójca” oraz wyliczał swoje zarzuty wobec polityki administracji Trumpa.

Przed niedzielnym incydentem w 2024 r. odnotowano dwie potwierdzone próby zamachu na życie Trumpa.

W lipcu 2025 r. napastnik otworzył ogień podczas wiecu wyborczego w Butler w Pensylwanii, raniąc Trumpa w ucho. Napastnik został zastrzelony przez funkcjonariuszy Secret Service.

Trzeci spisek, zgłoszony przez władze USA jako powiązany z Iranem, został udaremniony, zanim mógł zostać przeprowadzony. We wrześniu zatrzymano mężczyznę z karabinem w pobliżu Trump International Golf Club w West Palm Beach na Florydzie.