– Teren Białego Domu jest naprawdę bezpieczny – powiedział w wywiadzie prezydent USA. Powiedział także, że nie ma żadnych sygnałów ze strony władz, że istnieją dodatkowe zagrożenia dla niego lub innych urzędników.



Z kolei w wywiadzie dla Fox News, pytany o możliwe zmiany dotyczące wizyty króla w Waszyngtonie w świetle sobotniego incydentu, Trump odparł, że „z niecierpliwością” oczekuje na spotkanie.– To naprawdę fantastyczny człowiek. Jest odważny. Jest bardzo twardy w walce. Ma problem z bardzo dobrze udokumentowanym problemem zdrowotnym i jest naprawdę niesamowity – powiedział Trump w rozmowie z Fox News.– Jest naprawdę odważny. I jest moim długoletnim przyjacielem. Więc przyjeżdża i będziemy się świetnie bawić, a on będzie reprezentował swój kraj jak nikt inny – dodał

Informację o tym, że plany wizyty Karola III w Stanach Zjednoczonych nie zmieniły się, potwierdził w stacji CBS Christian Turner, ambasador Wielkiej Brytanii w Stanach Zjednoczonych. Powiedział, że „planuje powitać Ich Królewskie Mości”, Karola i królową Kamilę.

Plany wizyty Karola III w Stanach Zjednoczonych

Oficjalnym celem wizyty – jak poinformował w brytyjskim parlamencie premier Keir Starmer – jest upamiętnienie 250. rocznicy relacji państwowych Wielkiej Brytanii i USA. Jednak media zwracają uwagę na zakulisowy wymiar wizyty. Rodzina królewska jest tradycyjnie twarzą brytyjskiej dyplomacji, dlatego król Karol miałby według gazety wpłynąć na ocieplenie pogarszających się ostatnio relacji Wielkiej Brytanii z Białym Domem. Pałac Buckingham informował z kolei, że Wielka Brytania i Stany Zjednoczone będą rozmawiać o planowaniu bezpieczeństwa.

Król ma zostać przyjęty w Białym Domu z pełnym ceremoniałem i odbyć spotkania z Trumpem zarówno w poniedziałek, jak i we wtorek. W poniedziałek po uroczystym powitaniu mają wypić razem herbatę i zwiedzić nową pasiekę przy Białym Domu. We wtorek spotkają się w asyście kompanii reprezentacyjnej sił zbrojnych USA, a na cześć króla wystrzelona zostanie salwa honorowa z 21 dział.

Zbliżająca się wizyta króla Karola w USA, podobnie jak inne tego typu podróże monarchy nie jest organizowana przez dwór królewski. O wizytach państwowych, zarówno krajowych, jak i zagranicznych, decyduje komitet wizyt królewskich, w skład którego wchodzą przedstawiciele Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Pałacu Buckingham.

Reakcja Pałacu Buckingham na zamach na Donalda Trumpa w 2024 r.

Po zamachu na Donalda Trumpa w 2024 r. Pałac Buckingham potwierdził, że brytyjski monarcha napisał do Trumpa – wówczas kandydata na prezydenta – „osobisty list”, który został dostarczony za pośrednictwem brytyjskiej ambasady w Waszyngtonie. Treść listu nie została ujawniona. BBC podaje jednak, że był on prawdopodobnie w podobnym tonie jak oficjalne wystąpienie premiera Wielkiej Brytanii, Keira Starmera. Starmer pisał po zamachu na Trumpa na wiecu w Pensylwanii o „szokujących scenach” i przesłał Trumpowi i jego rodzinie „najlepsze życzenia”. Podkreślił też, że w społeczeństwie „nie ma miejsca na polityczną przemoc w żadnej formie”.

Strzały na gali korespondentów w hotelu Washington Hilton

25 kwietnia wieczorem prezydent USA Donald Trump został ewakuowany przez Secret Service z kolacji z korespondentami Białego Domu, podczas której padły strzały. Ewakuowano też pierwszą damę Melanię Trump, wiceprezydenta J.D. Vance'a oraz innych członków gabinetu.

Podejrzany otworzył ogień w lobby i został ujęty przez służby. Był uzbrojony w strzelbę, pistolet i wiele noży. Napastnik został zidentyfikowany jako 31-letni Cole Thomas Allen z Torrance w aglomeracji Los Angeles.