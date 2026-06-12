Jak ustalił korespondent RMF FM Paweł Żuchowski, pierwotnie kilkudniowy pobyt Karola Nawrockiego w Stanach Zjednoczonych został wydłużony o kolejne dni.

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Po zakończeniu oficjalnej części wizyty w Waszyngtonie prezydent uda się do Tampy na Florydzie. Rozszerzony program obejmuje przede wszystkim spotkania z Polonią oraz wydarzenia związane z polskimi środowiskami emigracyjnymi.

Wizyta Karola Nawrockiego w USA potrwa dłużej niż planowano

Jednym z najważniejszych punktów dodatkowej części wizyty będzie spotkanie z Polonią w Polskim Centrum im. Jana Pawła II w Clearwater na Florydzie. Wydarzenie zaplanowano na wtorek o godzinie 17.30.

Placówka od lat pełni rolę jednego z najważniejszych ośrodków integrujących polską społeczność na Florydzie, organizując wydarzenia kulturalne, religijne i edukacyjne.

Kolejne spotkanie z rodakami odbędzie się w Silver Spring w stanie Maryland. Po mszy świętej w polskim kościele prezydent ma rozmawiać z przedstawicielami miejscowej Polonii o problemach i wyzwaniach, z jakimi mierzą się Polacy mieszkający w Stanach Zjednoczonych.

Karol Nawrocki gościem Donalda Trumpa podczas gali UFC Freedom 250

W najbliższy weekend prezydent będzie jednym z gości specjalnych wydarzenia organizowanego przez Donalda Trumpa. Okazją są 80. urodziny amerykańskiego przywódcy, które mają zostać uczczone galą mieszanych sztuk walki UFC Freedom 250 na terenie Białego Domu.

Informację o przyjęciu zaproszenia przez Karola Nawrockiego potwierdził szef Biura Polityki Międzynarodowej Kancelarii Prezydenta RP Marcin Przydacz.

Wydarzenie zaplanowano na 14 czerwca. Gala ma jednocześnie upamiętnić 250. rocznicę podpisania Deklaracji Niepodległości Stanów Zjednoczonych oraz amerykański Dzień Flagi.

Biały Dom zamienia się w arenę MMA

Na południowym trawniku Białego Domu powstaje tymczasowa arena przygotowana na około 5 tys. zaproszonych gości, wśród których znajdą się m.in. politycy, weterani oraz przedstawiciele życia publicznego.

Nad oktagonem ma zostać zamontowana specjalna konstrukcja o nazwie „The Claw”, która zapewni oświetlenie i oprawę widowiska. Organizatorzy przewidują również strefy dla kibiców wokół Białego Domu, gdzie transmisję na telebimach będzie mogło oglądać nawet 85 tys. osób.

Główną walką wieczoru ma być pojedynek gruzińsko-hiszpańskiego zawodnika Ilii Topurii z Amerykaninem Justinem Gaethje.

Foto: REUTERS/Evan Vucci

Dwa prezenty dla Donalda Trumpa

Podczas spotkania Karol Nawrocki ma przekazać Donaldowi Trumpowi dwa prezenty – jeden o charakterze osobistym, drugi państwowym. Jak poinformował RMF FM Marcin Przydacz, upominki zostały dobrane z uwzględnieniem zarówno charakteru relacji polsko-amerykańskich, jak i protokołu dyplomatycznego obowiązującego przy kontaktach z prezydentem Stanów Zjednoczonych.

Szczegóły dotyczące prezentów nie zostały ujawnione.