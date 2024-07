Do zamachu na życie Trumpa doszło w czasie wiecu w Pensylwanii. 20-letni Thomas Matthew Crooks z dachu budynku, który znajdował się ok. 140 metrów od sceny, z której przemawiał Trump, oddał w stronę byłego prezydenta kilka strzałów, raniąc go w ucho. W wyniku otwarcia przez Crooksa ognia zginął jeden z uczestników wiecu. Sam Crooks został zastrzelony przez agentów Secret Service.



Reklama

Nie wiadomo co napisał Karol III w liście do Donalda Trumpa

Teraz Pałac Buckingham potwierdził, że po zamachu osobisty list napisał do Trumpa brytyjski monarcha. List został dostarczony kandydatowi na prezydenta USA za pośrednictwem brytyjskiej ambasady w Waszyngtonie.



Treść listu nie została ujawniona. BBC podaje jednak, że był on prawdopodobnie w podobnym tonie jak oficjalne wystąpienie premiera Wielkiej Brytanii, Keira Starmera. Starmer pisał w niedzielę o „szokujących scenach na wiecu” i przesłał byłemu prezydentowi i jego rodzinie „najlepsze życzenia”. Podkreślił też, że w społeczeństwie „nie ma miejsca na polityczną przemoc w żadnej formie”.



Starmer miał rozmawiać w niedzielę z Trumpem życząc mu szybkiego powrotu do zdrowia i przekazując kondolencje ofiarom ataku i ich rodzinom (oprócz Trumpa rannych zostało jeszcze dwóch uczestników wiecu — doznane przez nich obrażenia były poważniejsze niż byłego prezydenta).