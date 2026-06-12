Jak poinformowała chińska telewizja państwowa CCTV, na początku czerwca na pustyni Takla Makan – największej pustyni Chin – odnotowano pierwszą w tym roku powódź.

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Opublikowane nagrania pokazują wodę zalewającą rozległe obszary wydm, które przez większość roku pozostają całkowicie suche. Podobne zjawiska obserwowano już od 2021 roku, jednak dotychczas pojawiały się zazwyczaj w sierpniu, gdy temperatury osiągały swoje roczne maksimum. W tym roku powodzie wystąpiły znacznie wcześniej.

Powódź na pustyni Takla Makan. Rekordowe temperatury w Sinciangu

Według danych Reuters Climate Monitor, 12 czerwca średnia temperatura w Sinciangu była o 7,3 stopnia Celsjusza wyższa od normy dla tego okresu roku. W wielu miejscach termometry wskazywały nawet 38 stopni Celsjusza.

Jednocześnie zachodnia i południowa część regionu doświadczała wyjątkowo intensywnych opadów. Jak podała CCTV, w niektórych lokalizacjach suma opadów była dwu-, a nawet trzykrotnie wyższa od historycznej średniej dla początku czerwca.

Eksperci wskazują, że za nietypowe powodzie odpowiada połączenie kilku czynników. Wysokie temperatury przyspieszyły topnienie śniegu i lodowców w pasmach górskich Tien-szan i Kunlun. Woda spływająca z gór zasiliła rzekę Tarim – najdłuższą rzekę śródlądową Chin. Napływ ogromnych ilości wody doprowadził do wystąpienia rzeki z brzegów i zalania położonych niżej terenów pustynnych.

Choć sezonowe powodzie mogą czasowo tworzyć na pustyni niewielkie oazy, naukowcy podkreślają, że efekt ten nie utrzyma się długo. Pustynia Takla Makan jest otoczona wysokimi górami. Niska wilgotność powietrza oraz bardzo intensywne parowanie sprawiają, że nadmiar wody szybko znika. Napływająca woda ma jednak znaczenie dla lokalnych lasów i terenów zielonych, zapewniając im okresowe nawodnienie.

Władze Chin ostrzegają mieszkańców i podróżnych

Meteorolodzy zwracają uwagę, że skutki powodzi mogą być szczególnie dotkliwe dla infrastruktury transportowej i energetycznej. – Ekstremalne powodzie mogą niszczyć drogi, linie kolejowe oraz infrastrukturę naftową i gazową, stwarzając poważne ryzyko katastrof – powiedziała Sun Qianqian, analityczka Chińskiej Administracji Meteorologicznej, cytowana przez CCTV.

Ekspertka zaapelowała również do mieszkańców i podróżnych o śledzenie oficjalnych komunikatów oraz dostosowywanie planów podróży do aktualnej sytuacji pogodowej.

– W czasie sezonu powodziowego mieszkańcy i podróżni w tych regionach powinni uważnie monitorować oficjalne ostrzeżenia, dostosowywać swoje plany podróży i stawiać bezpieczeństwo na pierwszym miejscu – podkreśliła Sun Qianqian.