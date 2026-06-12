Rosyjski ochotnik: Nie zgadzam się, że Ukraina utrzymuje się wyłącznie dzięki dronom
Chcielibyśmy, aby na tej wojnie ginęło mało Rosjan, ale to Rosja jest tutaj agresorem, a naród ponosi za nią odpowiedzialność. Próbujemy jakoś to odpokutować. Walczymy o honor narodu rosyjskiego - mówi „Kacper”, rzecznik Rosyjskiego Korpusu Ochotniczego.
Rozmówca „Plusa Minusa” jest z rzecznikiem Rosyjskiego Korpusu Ochotniczego, który walczy po stronie Ukrainy. W publicznych wystąpieniach nie ujawnia swojej tożsamości (jak tłumaczył kiedyś „Rzeczpospolitej”: „nie chcę, by funkcjonariusze FSB bili moich znajomych i krewnych w Rosji, włamywali się do ich mieszkań i przeprowadzali tam rewizje”), lecz posługuje się pseudonimem „Kacper”. Rozmawialiśmy w Polsce podczas jego dosłownie kilkugodzinnego pobytu w naszym kraju.
Jaki jest polityczny profil Rosyjskiego Korpusu Ochotniczego (RDK)? Przeciwko wam podnoszone są oskarżenia o neonazizm czy skrajnie prawicowe poglądy.
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