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Rosyjski ochotnik: Nie zgadzam się, że Ukraina utrzymuje się wyłącznie dzięki dronom

Chcielibyśmy, aby na tej wojnie ginęło mało Rosjan, ale to Rosja jest tutaj agresorem, a naród ponosi za nią odpowiedzialność. Próbujemy jakoś to odpokutować. Walczymy o honor narodu rosyjskiego - mówi „Kacper”, rzecznik Rosyjskiego Korpusu Ochotniczego.

Publikacja: 12.06.2026 08:45

– Jesteśmy lekką piechotą, coś jak amerykańscy Rangersi – mówi „Kacper” o żołnierzach Rosyjskiego Ko

– Jesteśmy lekką piechotą, coś jak amerykańscy Rangersi – mówi „Kacper” o żołnierzach Rosyjskiego Korpusu Ochotniczego. On też udostępnił nam ich zdjęcia ilustrujące wywiad

Foto: mat.pras (2)

Marcin Łuniewski

Rozmówca „Plusa Minusa” jest z rzecznikiem Rosyjskiego Korpusu Ochotniczego, który walczy po stronie Ukrainy. W publicznych wystąpieniach nie ujawnia swojej tożsamości (jak tłumaczył kiedyś „Rzeczpospolitej”: „nie chcę, by funkcjonariusze FSB bili moich znajomych i krewnych w Rosji, włamywali się do ich mieszkań i przeprowadzali tam rewizje”), lecz posługuje się pseudonimem „Kacper”. Rozmawialiśmy w Polsce podczas jego dosłownie kilkugodzinnego pobytu w naszym kraju.

Jaki jest polityczny profil Rosyjskiego Korpusu Ochotniczego (RDK)? Przeciwko wam podnoszone są oskarżenia o neonazizm czy skrajnie prawicowe poglądy.

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