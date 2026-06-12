Rozmówca „Plusa Minusa” jest z rzecznikiem Rosyjskiego Korpusu Ochotniczego, który walczy po stronie Ukrainy. W publicznych wystąpieniach nie ujawnia swojej tożsamości (jak tłumaczył kiedyś „Rzeczpospolitej”: „nie chcę, by funkcjonariusze FSB bili moich znajomych i krewnych w Rosji, włamywali się do ich mieszkań i przeprowadzali tam rewizje”), lecz posługuje się pseudonimem „Kacper”. Rozmawialiśmy w Polsce podczas jego dosłownie kilkugodzinnego pobytu w naszym kraju.

Jaki jest polityczny profil Rosyjskiego Korpusu Ochotniczego (RDK)? Przeciwko wam podnoszone są oskarżenia o neonazizm czy skrajnie prawicowe poglądy.