Kanadyjski wojskowy udzielił wywiadu ukraińskiej agencji informacyjnej Ukrinform. – Pierwszym warunkiem koniecznym trwałego pokoju na Ukrainie jest śmierć Putina. Niestety, bardzo trudno mi wyobrazić sobie trwały pokój, dopóki Putin pozostaje u władzy – powiedział. Dodał, że jego zdaniem bardziej fundamentalną podstawą takiego pokoju byłoby tylko wojskowe zwycięstwo Ukrainy.

Gen. Christopher Coates: Rosja odbuduje siły i wróci do wojny

Gen. Christopher Coates mówił, że jest coraz bardziej sceptyczny wobec poglądu, zgodnie z którym ustępstwa terytorialne Ukrainy na rzecz Rosji mogą zapewnić „cokolwiek trwałego”. Ocenił, że w takim przypadku Kijów uzyskałby maksymalnie „tymczasową przerwę”. – Jeśli Rosja utrzyma swoje imperialne ambicje, odbuduje siły i znów powróci do wojny – stwierdził.

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W rozmowie z Ukrinformem gen. Coates odniósł się też do ukraińskich ataków na obiekty przemysłu naftowego w Rosji. Wyraził opinię, że to działania o strategicznym znaczeniu, ponieważ zmuszają rosyjskie dowództwo do rozpraszania sił i środków, obniżają dochody Rosji i przypominają Rosjanom, że wojna ma cenę.

Zdaniem kanadyjskiego wojskowego, znaczenie ma także fakt, że Rosja prowadzi nielegalną wojnę. – Rosja nie walczy o przetrwanie. Zdecydowała się na tę wojnę i przeznacza na nią ogromne środki, osiągając przy tym bardzo ograniczone zdobycze – powiedział generał.

Rosyjskie wojska wokół Konstantynówki

Rosyjskie wojska wokół Konstantynówki

Foto: PAP

Kanadyjski generał: Rosja szuka nowych sposobów wywierania nacisku

Christopher Coates zaznaczył, że dzięki propagandzie i kontroli nad mediami Kreml wciąż może liczyć na poparcie, ale zastrzegł, że takie mechanizmy mają ograniczenia. – System zbudowany na kłamstwach w końcu zaczyna się rozpadać od wewnątrz. Utrzymywanie długotrwałej wojny z wyboru staje się coraz trudniejsze, zwłaszcza w obliczu rosnących strat w ludziach i kosztach gospodarczych – podkreślił.

Gen. Coates ocenił też, że teraz inicjatywa przesunęła się nieco bardziej w stronę Ukrainy. – Rosja coraz bardziej przypomina państwo tracące siłę i szukające nowych sposobów wywierania nacisku. Widzimy próby tego, co w wojsku nazywa się „eskalacją horyzontalną” – rozszerzanie nacisku poza bezpośredni obszar frontu, ponieważ osiągnięcie sukcesu na Ukrainie staje się coraz trudniejsze – stwierdził w rozmowie z Ukrinformem generał.

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Gen. Christopher Coates odszedł z czynnej służby w marcu 2021 r. po tym, jak minister obrony Kanady Harjit Sajjan wstrzymał jego planowaną nominację – wojskowy miał stanąć na czele Dowództwa Połączonych Sił Sojuszniczych w Neapolu. Wcześniej Coates był dowódcą Kanadyjskiego Połączonego Dowództwa Operacyjnego (CJOC), a także zastępcą dowódcy Dowództwa Obrony Północnoamerykańskiej Przestrzeni Powietrznej i Kosmicznej (NORAD).

Wołodymyr Zełenski: Rosja traci inicjatywę

W ostatnich miesiącach ukraińskie wojsko nasiliło ataki przy użyciu dronów dalekiego zasięgu na głębokie zaplecze Rosjan. W ubiegłym tygodniu Ukraińcy przeprowadzili m.in. atak na terminal naftowy w Petersburgu w dniu, w którym w mieście tym zaczynało się międzynarodowe forum ekonomiczne, określane mianem rosyjskiego Davos.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski

Foto: Christine Olsson/TT News Agency/via REUTERS

Ostatnio w rozmowie z „The Guardian” prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przekonywał, że dla Kijowa sytuacja na froncie jest najbardziej obiecująca od dwóch i pół roku. Mówił, że Rosja traci na wojnie ponad 30 tys. żołnierzy miesięcznie, z czego ok. 24 tys. to zabici. Zełenski ocenił, że liczba zabitych i ciężko rannych po stronie rosyjskiej jest bardzo wysoka. – To oznacza, że nie wygrywają wojny – dodał. Według niego Rosjanie dzień po dniu tracą inicjatywę.

List Wołodymyra Zełenskiego do Władimira Putina

W ubiegłym tygodniu Wołodymyr Zełenski skierował do rządzącego Rosją Władimira Putina list otwarty, w którym zasugerował bezpośrednie rozmowy między przywódcami Rosji i Ukrainy. Putin odrzucił tę propozycję i oświadczył, że rosyjskie siły nadal osiągają sukcesy na froncie. Putin podtrzymał też żądania terytorialne wobec Ukrainy (we wrześniu 2022 r. Rosja ogłosiła aneksję obwodów ługańskiego, donieckiego, zaporoskiego i chersońskiego, do dziś nie udało jej się zdobyć pełnej kontroli nad tymi ziemiami).

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Minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow stwierdził, że Kreml negatywnie ocenia formę, w jakiej ukraiński przywódca zwrócił się do Putina. Zdaniem Ławrowa, upublicznienie przez Zełenskiego listu było nieuprzejme i świadczy o braku rzeczywistej gotowości Ukrainy do rozmów.