Siła dialogu o przyszłości Europy
Partner Rozmowy: VISA
Jesteśmy w przededniu kolejnej rewolucji. Można powiedzieć, że mamy pewnego rodzaju szczęście, bo po raz kolejny uczestniczymy w przełomowym momencie rozwoju technologicznego. Pamiętamy wdrożenie handlu internetowego, a potem jego rozwój w stronę mobilną – dziś duża część zakupów odbywa się przez smartfon.
Kolejny krok stanowi właśnie dodanie agentów AI. W Stanach Zjednoczonych Visa przeprowadziła już pierwsze pilotaże i zrealizowała realne transakcje z udziałem klientów. Wyniki tych testów są obiecujące. Teraz czekamy na pełniejsze wdrożenie w Europie – pierwsze testowe transakcje odbyły się już w Hiszpanii.
Nasza rola już dawno się zmieniła. Wciąż Visa kojarzona jest kartami płatniczymi – fizycznymi czy cyfrowymi – ale dziś jesteśmy przede wszystkim firmą technologiczną.
Nie mamy ambicji budowania własnych agentów AI – tę rolę zostawiamy bankom i przedsiębiorcom. Naszym zadaniem jest połączenie całego ekosystemu w spójną całość. Dbamy o to, by wszystkie podmioty były ze sobą zintegrowane, a końcowy użytkownik miał poczucie bezpieczeństwa i zaufania.
Chodzi o to, by klient miał pełną kontrolę nad tym, w jaki sposób jego agent AI dysponuje jego pieniędzmi, a sprzedawca miał pewność, że agent działa w sposób właściwy i autoryzowany. Do tego dochodzi globalna ochrona przed cyberprzestępczością. Zaufanie do nowej technologii można zbudować tylko wtedy, gdy jest ona bezpieczna.
Niemal rok temu ogłosiliśmy program Visa Intelligent Commerce – zestaw narzędzi wspierających wszystkie strony procesu zakupowego. Podstawą ich działania jest tokenizacja, czyli zastąpienie numeru karty losowym ciągiem cyfr. Nawet jeśli ktoś taki token przechwyci, to nie jest w stanie go wykorzystać. To właśnie tę technologię przenosimy do świata agentów AI.
Drugim filarem są limity i pełna kontrola użytkownika. Agent ma wspierać decyzje zakupowe, ale ostateczna kontrola pozostaje po stronie klienta. Użytkownik może określić, kiedy i w jaki sposób agent będzie dokonywać zakupów.
Dochodzi do tego aspekt personalizacji – za zgodą klienta agent może korzystać z jego danych płatniczych, by usprawnić proces zakupowy. Jednak mimo rosnącej autonomii agentów jako kluczowe pozostają kontrola i świadomość użytkownika.
Dla przedsiębiorców kluczowe są dziś dwa elementy: konwersja i bezpieczeństwo. Jeśli klient porzuca koszyk, firma traci realne przychody. Z kolei cyberprzestępczość generuje bezpośrednie straty.
Tokenizacja rozwiązuje oba te wyzwania. Transakcje realizowane z wykorzystaniem tokenów są płynniejsze, co poprawia konwersję, a jednocześnie znacząco ogranicza ryzyko oszustw. Dzięki temu przedsiębiorcy redukują koszty operacyjne i mogą bezpiecznie rozwijać sprzedaż, także na rynkach zagranicznych.
Budowanie kompetencji cyfrowych stanowi dziś absolutną podstawę. Polska na tle Europy wypada bardzo dobrze – szczególnie w obszarze płatności, gdzie mamy wysoką akceptację płatności bezgotówkowych i dużą popularność rozwiązań zbliżeniowych oraz cyfrowych.
Nie wskazałbym jednak jednej kluczowej kompetencji – ważne jest ich szerokie rozwijanie. Dotyczy to zarówno młodych ludzi, jak i całego społeczeństwa, w tym osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym. System edukacji dopiero będzie musiał w pełni uwzględnić rewolucję AI.
Visa prowadzi programy edukacyjne, m.in. przewodniki dla seniorów wspierające poruszanie się w świecie finansów cyfrowych. Równolegle rozwijamy w Polsce hub produktowo-technologiczny, który docelowo zatrudni około 2,5 tys. osób. To także inwestycja w rozwój kompetencji – uczymy młodych ludzi programowania i budowy rozwiązań płatniczych.
Największą szansę widzę w płatnościach agentowych. Widzimy duży apetyt zarówno po stronie banków, jak i przedsiębiorców. Powołaliśmy radę ekspertów w ramach Visa Intelligent Commerce Forum, która skupia liderów różnych sektorów, aby wspólnie wypracować model tego rynku w Polsce. Jestem w tej kwestii optymistą – Polska może znaleźć się w czołówce tej rewolucji. Pierwsze rozwiązania już się pojawiają, jak choćby inicjatywy ogłaszane przez InPost.
Jednocześnie nie możemy zapominać o fundamentach. Musimy dalej rozwijać cyfryzację gospodarki, zwiększać udział płatności cyfrowych i dbać o bezpieczeństwo. To warunek utrzymania pozycji lidera i pełnego wykorzystania potencjału automatyzacji handlu.
Partner Rozmowy: VISA
