„Fabled Lands. Nad morzem ciemnym jak krew”: Wszystko zależy od gracza

Ponad 700 paragrafów liczy sobie „Fabled Lands”, najnowsza powieść duetu Jamie Thomson – Dave Morris. Choć powieść to właściwie za dużo powiedziane – lepiej pasuje tu termin gra książkowa. Podczas lektury czytelnik nieustannie skacze z jednej strony na drugą i regularnie podejmuje decyzje, które wpływają na przebieg fabuły. Ba, czasami rzuca kostką, zdając się w ten sposób na ślepy i niekiedy okrutny los.

Do przeżycia przygody musi się przygotować, to znaczy zaopatrzyć w kartkę z ołówkiem, gumkę i dwie sześcienne kostki do gry. Powinien również skserować umieszczoną na końcu kartę przygody. To na niej zapisywać będzie swoje zdobycze i osiągnięcia, począwszy od posiadanych cech i zdolności (profesja, charyzma, magia, świętość czy chociażby umiejętności złodziejskie), a na znaleziskach kończąc. Ważna okazuje się wytrzymałość, gdyż to ona decyduje, czy z wyprawy wróci się w jednym kawałku. Danych różnego typu, rozmaitych nazw, informacji, przedmiotów czy wreszcie wartości liczbowych jest na tyle dużo, że nie sposób je wszystkich spamiętać – notować trzeba właściwie bez przerwy.