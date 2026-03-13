Materiał Promocyjny

McDonald’s jest prekursorem modelu franczyzowego w Polsce. Od ponad 30 lat współpracuje z polskimi przedsiębiorcami, którzy prowadzą restauracje pod złotymi łukami, bazując na know-how, systemach operacyjnych i najwyższych standardach pod szyldem znanej marki. Dziś to już ponad 600 restauracji w Polsce i firma stale się rozwija – planuje utrzymać dynamikę otwarć na poziomie około 40 nowych punktów rocznie.