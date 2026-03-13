Rzeczpospolita

Plus Minus
Michał Szułdrzyński: Trudniej będzie pamiętać falenickich Żydów

Czy naprawdę nie dało się pogodzić kolejowej inwestycji z tym, co przypomina nam o społeczności wymazanej przez Holokaust?

Publikacja: 13.03.2026 14:00

Plac budowy nowej linii kolejowej w Falenicy. Rozbierana jest rampa kolejowa, z której w 1942 roku w

Plac budowy nowej linii kolejowej w Falenicy. Rozbierana jest rampa kolejowa, z której w 1942 roku wywieziono do Treblinki Żydów z falenickiego getta.

Foto: Fotorzepa/Michał Szułdrzyński

Michał Szułdrzyński

Była ostatnim świadkiem zagłady falenickich Żydów. Z bocznicy kolejowej w Falenicy, właśnie po niej, po historycznej rampie do bydlęcych wagonów śmierci jadących do obozu zagłady w Treblince, szło 6,5 tys. Żydów z Falenicy, kolejny tysiąc przyprowadzono w „marszu śmierci” z gett w Rembertowie (13 km, idących wolniej rozstrzeliwano po drodze) i kilkuset z Otwocka.

Dlaczego historyczna rampa kolejowa w Falenicy zniknęła?

e-Wydanie
