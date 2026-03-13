Oczywiście, wiemy, że bywają konkursy i konkursy, i tych drugich jest nawet zazwyczaj więcej, ale ten, o którym piszę, bardzo mi się spodobał: otóż stowarzyszenia i instytuty związane z paryską Kulturą ogłaszają, że „organizacje pozarządowe mogą wziąć udział w otwartym konkursie grantowym na organizację wydarzeń związanych z ustanowionym przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Rokiem Jerzego Giedroycia”. Rodzaje zadań objętych konkursem to m.in. organizacja uroczystości, zjazdów i przedsięwzięć takich jak: „uroczystości, konferencje, koncerty, festiwale, spektakle, konkursy oraz lekcje historii wśród młodego pokolenia”, upamiętnienie Giedroycia w formie tablic pamiątkowych, pomników, murali, medali. Dofinansowanie mogą też zdobyć publikacje, periodyki, audiobooki, jak też „filmy dokumentacyjne, wystawy, projekty dokumentacyjne, projekty audio/audiowizualne, reportaże filmowe/radiowe/telewizyjne”. To jest bardzo przyjemny konkurs, chociaż pani Zofia Hertzowa trochę by podredagowała to bogate w słowa ogłoszenie. Mnie natychmiast przyszedł do głowy pomysł – księgarnia imienia Giedroycia. Ponieważ pomysł ten jest w gruncie rzeczy elementarny, sprawdziłam w internecie i dowiedziałam się, że „brak informacji o stacjonarnych księgarniach noszących imię Jerzego Giedroycia”. Upamiętnienie twórcy paryskiej „Kultury” obejmuje głównie ulice, rondo, bibliotekę uniwersytecką w Białymstoku oraz nagrody literackie.