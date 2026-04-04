7 kwietnia 2026 zacznie obowiązywać nowy mechanizm wyliczania liczby produktu do wydania w aptekach podczas realizacji e-recept rocznych. O sprawie informuje portal mgr.farm. Od 7 kwietnia system będzie brał pod uwagę rzeczywiste wielkości opakowań zarejestrowanych w Rejestrze Produktów Leczniczych.

Zmiany w aptekach i receptach od 7 kwietnia 2026

Do tej pory punkt odniesienia stanowiła przede wszystkim liczba dni terapii i dawkowanie. Jeśli z recepty wynikało, że pacjent potrzebuje określonej liczby tabletek, system przeliczał ją matematycznie. Problem pojawiał się w momencie, gdy dany lek był dostępny tylko w opakowaniach po 28, 50 albo 56 sztuk. W takim przypadku nie było możliwości wydania dokładnej liczby tabletek na 120 dni kuracji.

Nowy mechanizm ma lepiej dopasować liczbę wydawanego leku do dostępnych wariantów opakowań. Najpierw uwzględni wielkości opakowań zarejestrowanych w Rejestrze Produktów Leczniczych, a potem na tej podstawie wyliczy liczbę możliwą do wydania. Przykładowo, jak podaje mgr.farm, jeśli lek jest dostępny tylko w opakowaniach po 50 i 100 tabletek i okres dawkowania wynosi 200 dni, a samo dawkowanie to jedna tabletka na dzień, system zwróci informację o możliwości wydania jednorazowo 150 tabletek.

Z kolei przy leku sprzedawanym wyłącznie w opakowaniach po 28 i 56 tabletek, gdy okres dawkowania wynosi 224 dni przy jednej tabletce dziennie, farmaceuta będzie mógł jednorazowo wydać 140 tabletek.

System będzie miał pewne ograniczenia

Nowy system będzie miał jednak pewne ograniczenia. Do wyliczeń nie będą brane pod uwagę zamienniki leku wskazanego na e-recepcie. System uwzględni jedynie różne wielkości opakowań tego samego produktu. Jeżeli jednak w trakcie realizacji recepty został już wydany zamiennik, to w kolejnych wyliczeniach system uwzględni te opakowania.

Znaczenie będzie mieć też rodzaj recepty. W przypadku e-recept refundowanych system weźmie pod uwagę tylko opakowania refundowane. Przy receptach nierefundowanych uwzględnione zostaną wszystkie opakowania danego leku. Dodatkowo mechanizm ma brać pod uwagę dostępność opakowań w aptekach.