Materiał powstał we współpracy z NOSPR

Te wydarzenia muzyczne pokażą szeroki zakres tegorocznego programu: od madrygałów Claudia Monteverdiego, przez klasykę XX wieku, po muzykę komponowaną już w XXI stuleciu. Hasło „Melancholia i ekstaza” stanie się punktem wyjścia do spotkania z dziełami, w których emocje nie są dodatkiem do muzyki, lecz jej głównym tematem.

W najbliższych dniach na scenie NOSPR wystąpią m.in. Johan Dalene w Koncercie skrzypcowym Thomasa Adèsa, włoski zespół La Venexiana w kompozycjach Monteverdiego oraz Deutsche Radio Philharmonie pod batutą Josepa Ponsa z Arabellą Steinbacher jako solistką.

Koncert NOSPR 22 maja połączy muzykę najnowszą z twórczością klasyków XX wieku. Orkiestrę poprowadzi Stefan Asbury, a w pierwszej części wieczoru solistą będzie szwedzko-norweski skrzypek Johan Dalene. To zaledwie 25-letni artysta, który ma na koncie m.in. zwycięstwo w konkursie im. Carla Nielsena i coraz częściej pojawia się na ważnych europejskich estradach. W jego interpretacji zabrzmią dwa utwory skomponowane w naszym stuleciu. Koncert skrzypcowy „Concentric Paths” Thomasa Adèsa będzie okazją do pokazania wirtuozerii i ekspresyjnych możliwości instrumentu. Ukojenie przyniesie natomiast śpiewna „Sérénade pour mon amour” Einojuhaniego Rautavaary. W drugiej części koncertu publiczność usłyszy muzykę z baletu „Drewniany książę” Béli Bartóka oraz „Mi-parti” Witolda Lutosławskiego – utwór, w którym formalny eksperyment łączy się z intensywnością brzmienia.

Nieodłącznym elementem Festiwalu Katowice Kultura Natura jest wieczór z muzyką dawną. W tym roku zapowiada się on jako prawdziwa uczta dla miłośników wykonawstwa historycznego. 23 maja włoski zespół La Venexiana zabierze publiczność w podróż przez niemal całą drogę twórczą Claudia Monteverdiego – od Cremony, przez Mantuę, po Wenecję. Madrygały włoskiego twórcy pokazują, jak przejmująco muzyka przełomu renesansu i baroku potrafiła opowiadać o emocjach. Miłosna ekstaza sąsiaduje tu z bólem rozstania, duchowe uniesienie – z melancholią, a przepych – z kruchością. W interpretacji La Venexiany ten repertuar nie przypomina muzealnego eksponatu, lecz brzmi jak żywy teatr namiętności, napięć i pragnień. Choć od powstania tych utworów minęły stulecia, ich emocjonalna bezpośredniość pozostaje zaskakująco aktualna.

Finał festiwalu, zaplanowany jako koncert o elegijnym charakterze, będzie należał do Deutsche Radio Philharmonie pod batutą Josepa Ponsa. 24 maja w NOSPR zabrzmią „Berceuse élégiaque” Ferruccia Busoniego oraz nostalgiczna IV Symfonia e-moll wielkiego romantyka Johannesa Brahmsa. Szczególnym punktem programu będzie Koncert skrzypcowy „Pamięci anioła” Albana Berga. To jedno z najważniejszych muzycznych pożegnań XX wieku, napisane po śmierci Manon Gropius, córki Almy Mahler. Berg, często nazywany najbardziej romantycznym z wiedeńskich dodekafonistów, połączył w tym utworze nowoczesny język z niezwykłą lirycznością. Partię solową wykona niemiecka skrzypaczka Arabella Steinbacher. To finał, który mocno wpisuje się w hasło tegorocznej edycji. Melancholia i ekstaza – choć wydają się przeciwieństwami – w muzyce mogą stać się dwoma obliczami tej samej wrażliwości.

• 22.05, godz. 19.30 Tkaniny z dźwięków i emocji / NOSPR / Asbury / Dalene

• 23.05, godz. 19.30 Miłość zwycięży wszystko / La Venexiana

• 24.05, godz. 18.00 Między elegią a mistyczną ekstazą / Deutsche Radio Philharmonie / Pons / Steinbacher

