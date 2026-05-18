W Józefowie, przy skrzyżowaniu ulic Grottgera i Asnyka, zaplanowano realizację nowej inwestycji publicznej o nazwie Willa Kultura. Obiekt ma pełnić funkcję nowoczesnej biblioteki oraz centrum integracji społecznej. Władze miasta poinformowały jednak również o wprowadzeniu istotnych zmian w przygotowanej wcześniej dokumentacji technicznej. Dotyczą one dostosowania budynku do wymogów obrony cywilnej.

Nowa podwarszawska biblioteka będzie schronem

Z oficjalnego komunikatu Urzędu Miasta Józefów wynika, że impulsem do zmian w projekcie jest sytuacja geopolityczna oraz zmiana krajowych przepisów. Jak podkreśla dyrektor biblioteki w Józefowie, Michał Kowalczyk: „Nowy budynek Biblioteki w Józefowie daje wyjątkową szansę na rozwinięcie oferty i jakości usług w stopniu, który w dotychczasowej lokalizacji był poza naszym zasięgiem”.

Placówka ma stać się otwartą przestrzenią aktywizacji dla dzieci, młodzieży, rodzin oraz seniorów.

Obiekt powstanie w zalesionej strefie miasta

Decyzja o wdrożeniu funkcji ochronnej zapadła po przeprowadzeniu szczegółowych ekspertyz inżynieryjnych. Potwierdziły one, że konstrukcja budynku może zostać przekształcona w obiekt zbiorowej ochrony kategorii U-1. W obliczu zagrożenia militarnego przestrzeń ma posłużyć jako bezpieczne schronienie dla mieszkańców. Urząd Miasta Józefów poinformował, że 4 maja wojewoda mazowiecki przyznał dofinansowanie na realizację projektu zamiennego. Samorząd ubiega się również o dodatkowe środki finansowe w ramach programu „Mazowsze Pomaga”.

Nowa biblioteka. Architektura inspirowana świdermajerem, ekologiczne rozwiązania i zielone dachy

Wizualizacje architektoniczne, opracowane w latach 2021–2023 przez Regio Sp. z o.o., pokazują próbę połączenia nowoczesnych standardów technicznych z tradycją regionu. Projektanci użyli form nawiązujących do historycznego stylu świdermajer. Prosta, przeszklona bryła budynku została wyposażona w pionowe, drewniane lamele oraz dekoracyjne, ażurowe łuki w pasie parterowym. Obiekt powstanie w zalesionej strefie miasta i zostanie wkomponowany w otaczający go drzewostan sosnowy.

Urząd Miasta Józefów zmodyfikował projekt Willi Kultura

Koncepcja zakłada wysoki standard ekologiczny inwestycji. 82 procent powierzchni działki stanowić będzie powierzchnia biologicznie czynna. Rzut dachu ujawnia obecność rozbudowanej instalacji paneli fotowoltaicznych oraz warstwy zieleni. Bezpośrednie otoczenie budynku zajmie park podzielony na strefy sensoryczną, rekreacyjną oraz edukacyjną, w którym zaplanowano elementy małej architektury, takie jak hamaki, leżaki i ścieżki rowerowe.

Wnętrze obiektu zaprojektowano jako przestrzeń wielofunkcyjną. Główna sala biblioteczna będzie doświetlona dużym, podłużnym świetlikiem dachowym. Tradycyjne regały na książki zostaną zestawione z nowoczesną strefą relaksu wyposażoną w siedziska pufowe. W budynku wydzielono także sale do pracy wspólnej (coworkingu) i zajęć edukacyjnych oraz przestrzeń gastronomiczną „Bistro Kultura”.