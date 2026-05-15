Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie unikatowe atrakcje i nowe miejsca przygotowały setki instytucji biorących udział w Nocy Muzeów w Warszawie.
  • Które muzea otwierają dla zwiedzających niedostępne na co dzień historyczne tunele, magazyny i pracownie konserwatorskie.
  • Gdzie oprócz zwiedzania wystaw można wziąć udział w koncertach, warsztatach artystycznych czy pokazach tańca dworskiego.

Podczas Nocy Muzeów w stolicy 16 maja na odwiedzających czeka 331 miejsc, w tym 46 nowych: Uczestniczą w niej nie tylko muzea i galerie, ale wiele różnych instytucji. Na Placu Centralnym przed PKiN jak co roku usytuowany zostanie Przystanek Centrum, czyli miejski pawilon z interaktywnymi atrakcjami i wejściówkami na Taras Widokowy PKiN. A z ul. Emilii Plater wyruszą specjalne autobusowe linie muzealne, ułatwiające nocne zwiedzanie.

Trasy zwiedzania można tworzyć dowolnie, według własnych pasji. Tu przedstawiamy wybór popularnych propozycji na tę niezwykłą noc.

Wielkie muzea w Warszawie – od Zamku Królewskiego do Muzeum Narodowego

Zamek Królewski przygotował specjalną trasę zwiedzania. Będzie można na niej zobaczyć najpiękniejsze sale Apartamentu Wielkiego – Salę Wielką, w której w czasach króla Stanisława Augusta odbywały się liczne ceremonie, ceremonie, bale koncerty; Salę Rycerską, dekorowaną obrazami historycznymi Marcella Bacciarellego, audiencjonalną audiencjonalną, majestatyczną Salę Tronową. W Apartamencie Królewskim przejść przez mieszkalne pomieszczenia królewskie. A także odwiedzić Sale Sejmowe – miejsce uchwalenia Konstytucji 3 maja; Pokoje Królewiczowskie z monumentalnymi obrazami Jana Matejki i Salę Canaletta z kolekcją słynnych widoków Warszawy Bernarda Bellotta, zwanego Canalettem.

Jedynie podczas Nocy Muzeów można będzie przejść Tunelem Historycznym łączącym Zamek z Arkadami Kubickiego.

Wystawa „Wielka gra" ze zrekonstruowaną sceną barokowego teatru
Wielka gra z widzem. Władysław IV na Zamku w Warszawie

Na tym atrakcji w Zamku Królewskim nie koniec. W Arkadach Kubickiego muzyczną część wieczoru przygotowało Muzeum Jazzu. W programie koncert The Dixie Fellows Jerzego Więckowskiego & Joanny Morei oraz panele narracyjne poświęcone wojennym losom muzyków jazzowych.

W Noc Muzeów Ogrody Zamku Królewskiego w Warszawie zamienią się w magiczny las ze „Snu nocy letniej” w ramach projektu „Szekspir Pod Gwiazdami”. Indywidualną ścieżkę spacerów wyznaczą  kody QR, po zeskanowaniu których zobaczymy sceny z przygotowywanego szekspirowskiego plenerowego w reżyserii Jakuba Krofty.

Łazienki Królewskie zapraszają także na darmowe nocne zwiedzanie, urozmaicone lekcjami tańca dworskiego, koncertami, warsztatami artystycznymi, spacerami z oprowadzaniem. Otwarty będzie Pałac na Wyspie, Pałac Myślewicki, Stara Oranżeria z Teatrem Królewskim, Stajnie Kubickiego, Koszary Kantonistów, Biały Dom i Wodozbiór. Nocny spacer po Łazienkach urozmaicą też m.in. koncerty Polskiej Opery Królewskiej w Teatrze Królewskim, pokazy pantomimy w Amfiteatrze i spotkania z rekonstruktorami historycznymi.

Noc Muzeów zdobyła popularność w Polsce i innych krajach Europy. W ubiegłym roku w Warszawie uczestniczyło w niej 300 tys. osób. W obecnym można spodziewać się kolejnego rekordu.

W Muzeum Narodowym przed zwiedzającymi stoi otworem cały Gmach Główny. Można oglądać bezpłatnie wszystkie galerie, m.in. skarby sztuki starożytnej, malowidła z Faras, arcydzieła sztuki dawnej, XIX-wieczne malarstwo, przykłady polskiego wzornictwa. I koniecznie wystawę czasową „Kolekcjoner. Ignacy Korwin-Milewski (1846–1926)” z takimi arcydziełami, jak „Stańczyk” Jana Matejki czy „Babie lato” Józefa Chełmońskiego.

Do wyjątkowych okazji należy wejście do niedostępnych na co dzień magazynów i do Pracowni Konserwacji.

Na odwiedzających czeka także mnóstwo warsztatów tematycznych np. „Z wizytą u Matejki” czy „Przygoda z archeologią”. Warto też dołączyć do gry muzealnej, pozwalającej poznać największe arcydzieła z kolekcji Muzeum Narodowego.

Sztuka współczesna – nie ma mowy o nudzie

Miłośnicy sztuki współczesnej mają również w czym wybierać. W Zachęcie warto obejrzeć dwie nowe ekspozycje: zbiorową „Dojrzewanie”, opowiadającą poprzez sztukę o przełomowym momencie przejścia z dzieciństwa w dorosłość i monograficzną amerykańskiej artystki Barbary Kasten, w której pracach niezwykłą rolę odgrywa światło. W programie jest także czas na relaks – na placu Małachowskiego oraz w przestrzeniach galerii, gdzie można będzie zanurzyć się w muzyce, proponowanej przez Radio Lola.

Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski zaprasza w Noc Muzeów na finał kuratorskich warsztatów pod hasłem „Sztuka to nuda? Nie w Zamku!” To wyjątkowa okazja, by dołączyć do oprowadzań po aktualnych wystawach CSW z udziałem nowych przewodniczek i przewodników, patrzących na nie świeżym spojrzeniem.

Muzeum Sztuki Nowoczesnej proponuje bezpłatne obejrzenie najnowszych znakomitych wystaw, wprowadzających w światy trzech artystek – przedstawicielki różnych pokoleń, których twórczość łączy język abstrakcji: Marii Jaremy „Pęknięty modernizm”, Julie Mehretu „Kairos/Wariacje duchologiczne” i Minh Lan Tran „Rdzeń”. To okazja do porównania amerykańskiego ekspresjonizmu, europejskiego modernizmu i najnowszych trendów w światowej sztuce abstrakcyjnej.

Warto także odwiedzić Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie przy Krakowskim Przedmieściu 5, Wybrzeżu Kościuszkowskim 37/39 i Myśliwieckiej 8, by obejrzeć otwarte pracownie, prezentujące wystawy i warsztaty wykładowców i studentów.

Między historią i nauką

Muzeum Powstania Warszawskiego jak zawsze przygotowało niezwykle wszechstronny przyciągający publiczność program. Początek o godz. 18:30 – na dziedzińcu Muzeum wyjątkowe muzyczne doświadczenie; można wziąć udział w spontanicznym chóralnym wykonaniu „Snu o Warszawie” Czesława Niemena.

A następnie zwiedzić indywidualnie stałą ekspozycję Muzeum Powstania Warszawskiego.

W Noc Muzeów otwarty zostanie także Pokój na lato – letni pawilon kulturalno-rekreacyjny przy Muzeum Powstania Warszawskiego. O godz. 21:30 jego XII edycję zainauguruje koncert Michała Wiraszki – frontmana zespołu Muchy, dyrektora artystycznego Jarocina, autora tekstów, producenta, radiowca.

Ponadto poza Muzeum będzie można zwiedzać Cele Bezpieki w piwnicach Ministerstwa Sprawiedliwości. W Parku Powstańców Warszawy na Woli zobaczyć nową odsłonę wystawy „Zachowajmy ich w Pamięci” poświęconej ofiarom cywilnym Powstania Warszawskiego. A w Fotoplastikonie Warszawskim wystawę „Między przystankami, czyli opowieść o Warszawie i jej tramwajach”.

Zainteresowanym historią polecamy także odwiedzenie Muzeum Historii Polski na Cytadeli i Muzeum POLIN.

Miłośnicy nauki pospieszą na pewno do Centrum Nauki Kopernik, gdzie atrakcją jest m.in. wystawa czasowa „Lustra. Między iluzją a rzeczywistością”, zapraszająca do wędrówki po świecie kalejdoskopów. Będą też pokazy, odkrywające tajemnice efektów specjalnych. A w Planetarium obejrzymy aktualnie widoczne układy gwiazdozbiorów.

Pełen program Nocy Muzeów w stolicy na stronie: https://nocmuzeow.um.warszawa.pl

Warto też pamiętać, że Noc Muzeów to również wyjątkowa okazja do zwiedzenia Belwederu, Sejmu czy siedziby Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Kraków będzie pierwszy

Kraków organizuje Noc Muzeów już dzień wcześniej, czyli już w piątek 15 maja, co może nam pozwolić na zaprogramowanie w ten weekend dwóch szalonych nocy – pod Wawelem i w innym dowolnie wybranym mieście.

Inauguracja krakowskiej Nocy Muzeów odbędzie się dziś o godz. 18. Jego hasło „Muzea łączą” nawiązuje do zbliżającego się Międzynarodowego Dnia Muzeów, obchodzonego 18 maja.

Z pewnością zwiedzanie Zamku Królewskiego na Wawelu nocą to niepowtarzalne przeżycie. Dostępne będą Prywatne Apartamenty Królewskie, Zbrojownia, Podziemia Zamku, Lapidarium, Ogrody Królewskie.

Warto też zobaczyć najnowszą wystawę czasową na Wawelu „Arcydzieła z kolekcji Lanckorońskich. Odsłona trzecia. Opowieść o antyku” z niezwykle cenną kolekcją, która pod koniec XIX wieku należała do największych prywatnych zbiorów starożytności w Europie.

Nocne zwiedzanie Wawelu urozmaicą występy Baletu Dworskiego Cracovia Danza w Szarej Sieni na I piętrze o godz. 20 i 21, prezentującego tańce w stylu renesansowym.

Na wystawie „Gotyk w Karpatach" w Muzeum Narodowym w Krakowie

Z kolei Muzeum Narodowe w Krakowie zaprasza na oprowadzania po aktualnych wystawach, szczególnie w Gmachu Głównym na „Gotyk w Karpatach” – ekspozycję prezentującą sztukę średniowieczną w tym regionie, „Młodopolska Grupa Pięciu. Zapomniani Buntownicy”, zawiązanej w 1905 roku przez Leopolda Gottlieba, Witolda Wojtkiewicza, Wlastimila Hofmana, Mieczysława Jakimowicza i Jana Rembowskiego oraz „Szapocznikow Osobista”, zorganizowaną w setną rocznicę urodzin artystki.

Tej nocy zwiedzić można również liczne oddziały MNK, m.in. Muzeum Czartoryskich, Sukiennice, muzea biograficzne Matejki i Mehoffera, MNK Czapscy.

W wielu z nich sztukę uzupełni muzyka. W MNK Wyspiański można dołączyć do potańcówki swingowej; w MNK Ciołek odbędzie się koncert site-specific, na styku sztuki oraz muzyki współczesnej; w Kamienicy Szołayskich pasjonaci rocka mogą wysłuchać impresji gitarowych inspirowanych twórczością zespołu SBB.

Publiczność przyciągnie także zapewne możliwość nocnego zwiedzania trasy turystycznej „Śladem europejskiej tożsamości Krakowa” w podziemiach Rynku Głównego.

Galeria Autoportretów na wystawie w MNW
Wystawa w Muzeum Narodowym w Warszawie. Rekonstrukcja słynnej kolekcji hrabiego Korwin-Milewskiego

Pierwsza Noc Muzeów (Lange Nacht der Museen) odbyła się w Berlinie w 1997 r. Odniosła taki sukces, że miasta w innych krajach zaczęły ją również organizować. Obecnie odbywa się w ponad 120 miastach Europy. W Polsce po raz pierwszy impreza odbyła się w 2003 r. w Poznaniu. Warszawa i Kraków organizują ją od 2024 r. Z roku na rok skala wydarzenia rośnie. Tylko w Warszawie ubiegłoroczna Noc przyciągnęła 300 tys. odwiedzających.