Urodzona w Warszawie w 1947 roku Stanisława Celińska już jako dziecko chętnie występowała w szkolnych i kościelnych przedstawieniach. Mając zaledwie dwanaście lat, postanowiła zostać aktorką — ogromny wpływ miała na nią fascynacja postacią Heleny Modrzejewskiej. Swoje pierwsze doświadczenia zdobywała na zajęciach teatralnych w Warszawie, rozwijając talent pod okiem znanych pedagogów i instruktorów.

Jeszcze w czasach studenckich współtworzyła kabaret „Coś”, z którym zdobywała nagrody na przeglądach artystycznych. Występowała również w Studenckim Teatrze Satyryków, gdzie szybko zwróciła na siebie uwagę sceniczną charyzmą i charakterystycznym głosem.

Przez lata była związana z najważniejszymi warszawskimi scenami teatralnymi, m.in. Teatrem Współczesnym, Dramatycznym czy Studio. Grała także w Teatrze Telewizji i Polskiego Radia. Szczególne uznanie przyniosły jej role w spektaklach Krzysztofa Warlikowskiego oraz nagradzany występ w przedstawieniu „Oczyszczeni”.

Na ekranie debiutowała u Andrzeja Wajdy w filmie „Krajobraz po bitwie”. W kolejnych latach pojawiała się zarówno w ambitnym kinie, jak i popularnych produkcjach, współpracując z reżyserami takimi jak Krzysztof Zanussi, Jerzy Antczak czy Stanisław Bareja. Wielu widzów pamięta ją z „Nocy i dni”, „Alternatyw 4” czy serialu „Mamuśki”. Za rolę w filmie „Joanna” została nagrodzona Orłem za najlepszą rolę drugoplanową.

Jej pasją był śpiew

Muzyczna droga Stanisława Celińska zaczęła się bardzo wcześnie — jeszcze jako nastolatka nagrywała pierwsze piosenki i występowała w radiu oraz telewizji. Popularność przyniósł jej triumf w opolskich „Debiutach” w 1969 roku, gdzie zachwyciła publiczność utworem „Ptakom podobni”.

Wielokrotnie występowała na Przeglądach Piosenki Aktorskiej. Do historii przeszło jej brawurowe wykonanie krótkiego utworu „Uśmiechnij się! Jutro będzie lepiej!”. Wielkim sukcesem okazały się również jej albumy, m.in. „Nowa Warszawa”, „Atramentowa…” i nagrodzona Fryderykiem „Malinowa”. Regularnie występowała na festiwalu w Opolu, pozostając jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci polskiej piosenki literackiej i aktorskiej.