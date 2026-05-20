Licytacja nieruchomości położonej na warszawskiej Woli odbędzie się 17 czerwca 2026 r. Będzie to jeden z największych przetargów na grunt miejski w historii stolicy.

Działka przy Okopowej 78. Ogromny teren i budynki pod ochroną konserwatora

Działka mieści się przy ulicy Okopowej 78 na warszawskiej Woli. To jedna z najbardziej atrakcyjnych lokalizacji w stolicy, granicząca z centrum miasta, w pobliżu ronda „Radosława”, galerii „Westfield Arkadia” i Dworca Gdańskiego. Jest dobrze skomunikowana z innymi częściami miasta.

Nieruchomość ma powierzchnię ponad 16 tys. m2. Znajdują się na niej budynki dawnej Fabryki Garbarskiej Temler i Szwede. Nieruchomość ma duży potencjał inwestycyjny, budynki podlegają jednak ochronie konserwatorskiej.

Jak podaje portal propertynews.pl, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje w tym miejscu m.in. zabudowę mieszkaniowo-usługową. W północnej części działki dopuszczone są budynki o wysokości od 8 do 9 kondygnacji. Natomiast w narożniku ulic Okopowej i Stawki może powstać budynek wysokości do 68 metrów. Inwestor będzie mógł zatem postawić na działce nawet ponad 20-piętrowy wieżowiec. Część istniejących obiektów – m.in. główny budynek pofabryczny – jest wpisana do rejestru zabytków, co nakłada obowiązki na potencjalnego inwestora.

Dlaczego miasto sprzedaje działkę przy Okopowej 78?

Jak tłumaczy warszawski ratusz, decyzja o sprzedaży wynika z faktu, że nieruchomość przy Okopowej 78 jest zabudowana budynkami o wartości historycznej, które wymagają dużych nakładów ze względu na ich stan techniczny.

„Ograniczenia wynikające z konieczności zachowania historycznego charakteru zabudowy, stan techniczny budynków oraz wysokie koszty ich renowacji sprawiają, że efektywne wykorzystanie nieruchomości na cele miejskie jest w znacznym stopniu utrudnione” – wyjaśnia Urząd m.st. Warszawy.

Środki ze sprzedaży nieruchomości przy Okopowej 78 mają zostać przeznaczone głównie na realizację inwestycji w Dzielnicy Wola mają wspierać rozwój tej części Warszawy zgodnie z potrzebami mieszkańców.