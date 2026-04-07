Na stronie Sejmu opublikowano nazwiska 60 sędziów ubiegających się o członkostwo w Krajowej Radzie Sądownictwa wraz z listami popierających ich sędziów. Jak podkreślono w komunikacie, zgłoszenia zostały zweryfikowane przez Ministra Sprawiedliwości pod kątem potwierdzenia statusu tych osób jako sędziów. W komunikacie zaznaczono, iż nie było przypadku, w którym Marszałek Sejmu odmówiłby przyjęcia zgłoszenia z powodu złożenia mniejszej od wymaganej liczby podpisów złożonych przez sędziów lub obywateli. Nie było także sytuacji, która uzasadniałaby zwrócenie się przez Marszałka Sejmu do Państwowej Komisji Wyborczej. Marszałek Sejmu mógłby to uczynić w przypadku wątpliwości co do prawidłowości złożenia wymaganej liczby podpisów.

Reklama Reklama

Jednocześnie poinformowano, że jedno zgłoszenie nie zostało podane do publicznej wiadomości, a w konsekwencji nie będzie dalej procedowane. „Zgłoszenie to nie spełniało wymogu określonego w art. 11b ust. 1 ustawy o KRS, tj. wymogu złożenia zgłoszenia przez pełnomocnika, który musi być wskazany w pisemnym oświadczeniu, pierwszych piętnastu osób z wykazu” – wyjaśniono.

W komunikacie czytamy, że wybór członków KRS wstępnie jest planowany na posiedzeniu Sejmu, które odbędzie się w 13-15 maja 2026 r.

Sejm ma uwzględnić wyniki prawyborów dokonanych w środowisku sędziowskim

Przypomnijmy, iż 11 maja upłynie kadencja Krajowej Rady Sądownictwa, której sędziowska część została wybrana przez posłów. To właśnie sposób jej ukształtowania stał się przyczynkiem do kwestionowania legalności tego organu nie tylko przez prawników i polityków, ale także przez sądy polskie i europejskie. Wreszcie wybór KRS przez Sejm skutkował też nadaniem Radzie utrwalonego już przedrostka „neo”, a sędziowie, którzy zostali przy jej udziale powołani określani są mianem „neosędziów”.

Jak pisaliśmy na łamach rp.pl, rządzącym nie udało się doprowadzić do zmiany tej procedury. Uchwaloną rządową reformę przywracającą kompetencję wyboru sędziowskich członków Rady środowisku sędziowskiemu zawetował prezydent. W konsekwencji postanowiono wdrożyć tzw. plan B, zgodnie z którym członków KRS wyłonią w swoistych prawyborach sędziowie. Pomysł ten sprowadza się do przeprowadzenia, w założeniu, powszechnych, przejrzystych i reprezentatywnych wyborów wśród wszystkich sędziów w Polsce i wyłonienia w ten sposób 15 kandydatów na członków KRS, których wybór w oparciu o obowiązujące przepisy zatwierdzi w głosowaniu Sejm.

27 lutego Sejm przyjął większością 237 głosów uchwałę w sprawie wyboru sędziów do KRS, w której zadeklarował, że uwzględni wyniki prawyborów dokonanych w środowisku sędziowskim. Kandydatów wskażą Zgromadzenia Ogólne, które mają się odbyć we wszystkich sądach. Termin prawyborów jest przewidziany na 20 kwietnia.

