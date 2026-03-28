Seniorzy, którzy w 2026 r. ukończą 75 lat, mogą liczyć na wyższe świadczenie z ZUS bez dodatkowych formalności. Dodatek pielęgnacyjny zostanie im przyznany z urzędu, a pieniądze wpłyną na konto razem z emeryturą.

Kto dostanie dodatek pielęgnacyjny w 2026 r.?

W tym roku do grona uprawnionych dołączają osoby urodzone w 1951 r. W przypadku dodatku pielęgnacyjnego wypłacanego z urzędu nie obowiązuje kryterium dochodowe, a o prawie do świadczenia decyduje wyłącznie data urodzenia. Wypłata rozpoczyna się od miesiąca, w którym senior kończy 75 lat.

Warto jednak wspomnieć, że prawo do dodatku mają także emeryci i renciści uznani za całkowicie niezdolnych do pracy oraz samodzielnej egzystencji. W takich przypadkach konieczne jest jednak przejście procedury orzeczniczej. Trzeba uzyskać zaświadczenie o stanie zdrowia, zgromadzić dokumentację medyczną i złożyć komplet dokumentów w ZUS. Decyzja w sprawie przyznania świadczenia zapada w ciągu 30 dni.

Dodatek nie przysługuje osobom przebywającym w zakładzie pielęgnacyjno–opiekuńczym lub opiekuńczo–leczniczym dłużej niż 2 tygodnie w miesiącu. Pobieranie dodatku pielęgnacyjnego wyklucza jednoczesne pobieranie zasiłku pielęgnacyjnego, który jest przyznawany przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Jeśli osoba ma prawo do kilku świadczeń emerytalno–rentowych (z ZUS oraz z KRUS), dodatek zostanie przyznany tylko do jednego świadczenia.

Ile wynosi świadczenie?

Po marcowej waloryzacji emerytur w 2026 r. standardowa kwota dodatku pielęgnacyjnego wynosi 366,68 zł miesięcznie. W szczególnym przypadku dotyczącym inwalidów wojennych uznanych za całkowicie niezdolnych do pracy i samodzielnej egzystencji, świadczenie jest wyższe i sięga 550,02 zł.