ZUS ogłasza ważną zmianę. Chodzi o jeden z najpopularniejszych wniosków

Wniosek ERPO o ponowne obliczenie świadczenia emerytalno-rentowego można już składać przez internet - informuje ZUS.

Publikacja: 17.03.2026 14:43

W portalu eZUS dostępna jest już elektroniczna wersja wniosku ERPO, czyli wniosku o ponowne obliczenie świadczenia emerytalno-rentowego.

Mateusz Adamski

Jak podkreśla w najnowszym komunikacie Zakład Ubezpieczeń Społecznych, to ważna zmiana dla setek tysięcy emerytów i rencistów. ERPO to jeden z częściej kierowanych wniosków do ZUS. Dotychczas można go było złożyć wyłącznie w formie papierowej (część osób dołączała jego skan do wniosku POG w eZUS). Rocznie wpływało ponad 700 tysięcy takich dokumentów.

Od ubiegłego piątku 13 marca 2026 r. elektroniczna wersja wniosku ERPO dostępna jest w portalu eZUS. 

Kto wypełnia wniosek ERPO

Przypomnijmy, iż wniosek ERPO jest przeznaczony dla osób, które mają już przyznane prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy i znajdują się w jednej z poniższych sytuacji:

• przy składaniu wniosku o świadczenie nie dysponowały wszystkimi dokumentami potwierdzającymi okresy ubezpieczenia, które można uwzględnić przy obliczaniu wysokości świadczenia;

• dopiero teraz mogą potwierdzić zarobki za lata poprzedzające rok przejścia na emeryturę/rentę albo zarobki uzyskane już po przyznaniu świadczenia;

• po przyznaniu emerytury lub renty nadal pracowały i opłacały składki na ubezpieczenia społeczne.

Wniosek ERPO wypełniają też osoby starające się o ponowne obliczenie świadczenia emerytalno-rentowego przyznanego przez zagraniczną instytucję ubezpieczeniową państwa członkowskiego Unii Europejskiej (UE)/Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) albo Wielkiej Brytanii lub państwa, z którym Polska zawarła umowę dwustronną o zabezpieczeniu społecznym.

Wniosek nadal można składać także w tradycyjnej, papierowej formie. Elektronizacja jest ułatwieniem, a nie obowiązkiem.

