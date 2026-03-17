W portalu eZUS dostępna jest już elektroniczna wersja wniosku ERPO, czyli wniosku o ponowne obliczenie świadczenia emerytalno-rentowego.
Jak podkreśla w najnowszym komunikacie Zakład Ubezpieczeń Społecznych, to ważna zmiana dla setek tysięcy emerytów i rencistów. ERPO to jeden z częściej kierowanych wniosków do ZUS. Dotychczas można go było złożyć wyłącznie w formie papierowej (część osób dołączała jego skan do wniosku POG w eZUS). Rocznie wpływało ponad 700 tysięcy takich dokumentów.
Od ubiegłego piątku 13 marca 2026 r. elektroniczna wersja wniosku ERPO dostępna jest w portalu eZUS.
Dzięki wnioskowi ERPO można ponownie przeliczyć wysokość świadczenia w przypadku osób z ustalonym prawem do emerytury lub renty z tytułu niezdolnoś...
Przypomnijmy, iż wniosek ERPO jest przeznaczony dla osób, które mają już przyznane prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy i znajdują się w jednej z poniższych sytuacji:
• przy składaniu wniosku o świadczenie nie dysponowały wszystkimi dokumentami potwierdzającymi okresy ubezpieczenia, które można uwzględnić przy obliczaniu wysokości świadczenia;
• dopiero teraz mogą potwierdzić zarobki za lata poprzedzające rok przejścia na emeryturę/rentę albo zarobki uzyskane już po przyznaniu świadczenia;
• po przyznaniu emerytury lub renty nadal pracowały i opłacały składki na ubezpieczenia społeczne.
Wniosek ERPO wypełniają też osoby starające się o ponowne obliczenie świadczenia emerytalno-rentowego przyznanego przez zagraniczną instytucję ubezpieczeniową państwa członkowskiego Unii Europejskiej (UE)/Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) albo Wielkiej Brytanii lub państwa, z którym Polska zawarła umowę dwustronną o zabezpieczeniu społecznym.
Wniosek nadal można składać także w tradycyjnej, papierowej formie. Elektronizacja jest ułatwieniem, a nie obowiązkiem.
