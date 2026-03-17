Jak podkreśla w najnowszym komunikacie Zakład Ubezpieczeń Społecznych, to ważna zmiana dla setek tysięcy emerytów i rencistów. ERPO to jeden z częściej kierowanych wniosków do ZUS. Dotychczas można go było złożyć wyłącznie w formie papierowej (część osób dołączała jego skan do wniosku POG w eZUS). Rocznie wpływało ponad 700 tysięcy takich dokumentów.

Od ubiegłego piątku 13 marca 2026 r. elektroniczna wersja wniosku ERPO dostępna jest w portalu eZUS.

Kto wypełnia wniosek ERPO

Przypomnijmy, iż wniosek ERPO jest przeznaczony dla osób, które mają już przyznane prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy i znajdują się w jednej z poniższych sytuacji:

• przy składaniu wniosku o świadczenie nie dysponowały wszystkimi dokumentami potwierdzającymi okresy ubezpieczenia, które można uwzględnić przy obliczaniu wysokości świadczenia;