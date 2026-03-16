Rok 2026 przyniósł istotną zmianę w sposobie komunikacji z instytucjami publicznymi, w tym z ZUS.
W najnowszym komunikacie Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że rok 2026 przyniósł istotną zmianę w sposobie komunikacji z instytucjami publicznymi, w tym z ZUS. Otóż od 1 stycznia korespondencja kierowana za pośrednictwem platformy ePUAP nie jest uznawana za skutecznie doręczoną. Do 11 marca ZUS honorował korespondencję przysłaną w ten sposób, więc tak złożone wnioski zostaną jeszcze rozpatrzone. Jednak od 12 marca klienci indywidualni nie mogą już kontaktować się z ZUS przez ePUAP.
Jak czytamy w komunikacie, pismo wysłane tą drogą – zgodnie z przepisami, które weszły w życie od 1 stycznia 2026 r. – nie wywołuje skutków prawnych, co jest szczególnie istotne w przypadku zachowania terminów. Jak podkreślono, wnioski i pisma napływające za pośrednictwem platformy ePUAP nie będą rozpatrywane.
Zamiast ePUAP-u dostępne są e-Doręczenia. To elektroniczny odpowiednik tradycyjnych przesyłek listowych za potwierdzeniem odbioru. Zaczęły one powszechnie obowiązywać wraz z początkiem 2025 r. Przewidziano jednak okres przejściowy. Urzędy mogły odstępować od korzystania z e-Doręczeń w ściśle określonych przypadkach – np. z przyczyn organizacyjnych lub technicznych lub wówczas, gdy adresat (niebędący podmiotem publicznym) nie miał adresu do doręczeń elektronicznych. Okres przejściowy dla publicznych e-Doręczeń zakończył się 1 stycznia 2026 r.
Obecnie klienci ZUS mogą się kontaktować przez:
1. e-Doręczenia – zapewniają potwierdzenie nadania oraz odbioru i są prawnym odpowiednikiem listu poleconego za zwrotnym poświadczeniem odbioru.
2. Portal eZUS – pozostaje głównym kanałem dla płatników składek, ubezpieczonych i świadczeniobiorców. Za jego pośrednictwem można składać wnioski, sprawdzać stan konta i odbierać decyzje.
Co ważne, jak podkreśla ZUS, korespondencja papierowa nadal funkcjonuje i dotyczy osób, które nie korzystają z form elektronicznych.
