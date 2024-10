Choć każda osoba, która ma prawdo do emerytury lub renty, może wnioskować o to, by świadczenie zostało ponownie przeliczone, to warto uprzednio się upewnić, czy rzeczywiście będzie to korzystne. Jak jednak informuje ZUS na swojej stronie, jeśli okaże się, że po przeliczeniu przysługuje niższe świadczenie, to zakład nadal będzie wypłacał je w dotychczasowej wysokości.

Kiedy ZUS ponownie przeliczy emeryturę?

ZUS może ponownie przeliczyć emeryturę lub rentę, gdy przy składaniu wniosku o przyznanie świadczenia świadczeniobiorca nie dysponował jeszcze wszystkimi dokumentami potwierdzającymi okresy ubezpieczenia, które można przy jego obliczaniu uwzględnić, aktualnie posiada dokumenty, które potwierdzają zarobki z lat przed przejściem na emeryturę/rentę lub po jej przyznaniu, a także jeśli po przyznaniu świadczenia świadczeniobiorca nadal pracował lub odprowadzał składki na ubezpieczenie społeczne.

Aby ZUS mógł dokonać przeliczenia, świadczeniobiorca musi dołączyć do wniosku dowody, których wcześniej nie mógł przedstawić, a są to dokumenty, które potwierdzają okresy składkowe sprzed przyznania świadczenia. Zakład dolicza wówczas je do stażu, który został już wcześniej wzięty pod uwagę.

Jak podaje ZUS, jako że 1 stycznia 2022 roku uchylono art. 110 i 111a ustawy emerytalnej i zniesiono zasady doliczania okresów ubezpieczenia, można doliczyć do emerytury tylko okresy składkowe, których nie wzięto pod uwagę dotychczas. Okresy nieskładkowe nie są uwzględniane – bez znaczenia pozostaje tutaj fakt, czy miały miejsce przed przyznaniem świadczeń czy po. Każdy taki miesiąc okresu składkowego to doliczenie przez ZUS 1,3 proc. podstawy wymiaru świadczenia.