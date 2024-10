Zmiany w standardowym harmonogramie wypłat emerytur z ZUS dotyczą dnia 1 listopada – czyli Wszystkich Świętych – oraz 10 listopada, który przypada w niedzielę.

Harmonogram wypłat emerytur w listopadzie

Osoby uprawnione do pobierania świadczeń emerytalnych otrzymują wypłaty według standardowego harmonogramu. Emerytury z ZUS trafiają na konta w 1., 5., 6., 19., 15., 20. i 25. dniu miesiąca. Jeżeli termin wypłaty świadczenia przypada na dzień wolny od pracy, emerytura jest wypłacana przez ZUS wcześniej. W listopadzie taka sytuacja dotyczy już pierwszej tury wypłat. Osoby otrzymujące świadczenie w pierwszym dniu miesiąca otrzymają je najpóźniej do 31 października. Podobna sytuacja dotyczy emerytur wypłacanych 10. dnia miesiąca. W listopadzie ten dzień przypada w niedzielę. Część emerytów otrzyma zatem świadczenie już w piątek 8 listopada.

„Podwójna emerytura” w październiku?

Nietypowa sytuacja dotyczy seniorów pobierających emerytury w pierwszym dniu miesiąca. Ta grupa osób otrzyma wyjątkowo dwie wypłaty w ciągu miesiąca. Chodzi o świadczenie wypłacane 1 października i – wyjątkowo – 31 października. Kolejna wypłata świadczenia jest przelewana wcześniej ze względu na dzień wolny, przypadający 1 listopada.

Ile wynosi najniższa, gwarantowana emerytura w 2024 roku?

Po marcowej waloryzacji najniższa gwarantowana emerytura wynosi 1780,96 zł (brutto), a najniższe świadczenie przedemerytalne 1794,70 zł. Kwotę 1780,96 zł otrzymają osoby uprawnione do najniższej, gwarantowanej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty socjalnej lub renty rodzinnej. Najniższa, gwarantowana kwota renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy wynosi 1335,72 zł. W przypadku całkowitej niezdolności do pracy (na skutek wypadku lub choroby zawodowej) lub renty rodzinnej wypadkowej będzie to kwota 2137,15 zł. Najniższe, gwarantowane świadczenie dla rencisty z tytułu częściowej niezdolności do pracy (po wypadku lub na skutek choroby zawodowej) wynosi 1602,86 zł.