Kolejny skutek to przeciążenie sieci kanalizacyjnej (która jest obliczona na określoną ilość i rodzaj ścieków). To z kolei może prowadzić do braku przepustowości sieci i zalewania nieruchomości. Ostrzegała przed tym m.in. spółka wodociągowa z Szydłowca. „Właściciele nieruchomości powinni bać się nie tylko kar wynikających z wykrycia nielegalnego odprowadzania deszczówki, ale także powinni pamiętać, że przy większych opadach – ulewach – może po prostu dojść do zalania nieruchomości nieczystościami” – tłumaczyła firma.



Kary za nielegalne odprowadzanie deszczówki. Nie tylko grzywna

Kary zapisane w ustawie to – jak wspominaliśmy – grzywna do 10 tys. zł, a nawet ograniczenie wolności. To jednak nie wszystko. Spółki wodociągowe mają też inne narzędzia, którymi mogą skłonić mieszkańców do zaprzestania nielegalnych praktyk. „Jeżeli stwierdzone zostaną nieprawidłowości, które nie zostaną przez właściciela posesji usunięte w wyznaczonym terminie, zastosowane zostaną środki prawne. W ekstremalnych przypadkach mogą nawet skutkować wypowiedzeniem umowy na odbiór ścieków, a także odłączeniem dostępu do kanalizacji sanitarnej i skierowaniem sprawy na drogę postępowania sądowego” – przestrzegła swego czasu spółka wodociągowa z Chełma.



Czego jeszcze nie wolno robić z deszczówką?

Zakaz odprowadzania wód opadowych czy roztopowych do kanalizacji sanitarnej nie jest jedyną zasadą, jakiej należy przestrzegać. W myśl obowiązującego prawa spływ deszczówki z posesji nie może być kierowany na sąsiednie działki, ani również na drogi publiczne. Te zakazy wynikają z prawa budowlanego i prawa wodnego.

Gospodarowanie deszczówką na działce. Prawo budowlane

O tym, jak będzie wyglądało gospodarowanie wodami opadowymi i roztopowymi na działce trzeba pomyśleć już na etapie jej zagospodarowywania i projektowania budynków. Art. 5 Prawa budowlanego wśród wymogów, jakie powinny spełniać obiekty budowlane, wymienia odpowiednie usuwanie ścieków i wody opadowej. Szczegóły znajdziemy w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Mówi ono m.in., że działka budowlana, na której sytuowane są budynki, powinna być wyposażona w kanalizację umożliwiającą odprowadzenie wód opadowych do sieci kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej. W przypadku budynków niskich lub budynków, dla których nie ma możliwości przyłączenia do sieci kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej (rodzaj kanalizacji, w której wszystkie rodzaje ścieków z terenów objętych jej zasięgiem płyną wspólnym kanałem i trafiają do oczyszczalni – red.), dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych na własny teren nieutwardzony, do dołów chłonnych lub do zbiorników retencyjnych.