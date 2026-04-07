„Co roku Konkurs Polskich Filmów Fabularnych Mastercard OFF CAMERA zabiera widzów i naszych zagranicznych jurorów, oceniających prezentowane w nim filmy, w zróżnicowaną i fascynująca podróż przez świat rodzimej kinematografii. W tym roku brawurowo zrealizowane debiuty sąsiadują z nowymi produkcjami uznanych już i nagradzanych polskich reżyserów. A we wszystkich z nich można gołym okiem dostrzec pierwiastek nieskrępowanej i świetnie poprowadzonej zabawy konwencjami i środkami narracyjnymi. Od kina inicjacyjnego, przez historyczne, od komedii obyczajowych do erotycznych thrillerów. Jestem sam ciekawy co zostanie docenione w tym roku przez międzynarodowe Jury złożone z uznanych ekspertów i filmowców” – mówi Grzegorz Stępniak, Dyrektor Artystyczny MOC.

Reklama Reklama

W prezentowanych filmach wybrzmiewa przede wszystkim odwaga w łączeniu skrajnych tonacji – od absurdalnego humoru, przez duszny thriller, aż po realizm magiczny. Twórcy zaproszeni do tegorocznej edycji Konkursu nie tylko sprawnie operują filmową formą, ale przede wszystkim stawiają na autentyczność w portretowaniu ludzkich emocji. Niezależnie od tego, czy akcja toczy się na współczesnych szkolnych korytarzach, czy w mroku wojennych obozów, wspólnym mianownikiem pozostaje bezkompromisowe poszukiwanie prawdy o nas samych. To zestawienie tytułów, które rzuca wyzwanie gatunkowym przyzwyczajeniom i zaprasza do spojrzenia na znane tematy – takie jak dorastanie, obsesja czy rodowa trauma – z zupełnie nowej, często zaskakującej perspektywy. Tegoroczna selekcja to dowód na to, że polscy twórcy coraz śmielej sięgają po nieoczywiste środki wyrazu, by opowiadać o uniwersalnych lękach i pragnieniach.

„Klarnet”, reż. Tola Jasionowska

Na północno-wschodnim krańcu Polski, na skraju jeziora, stoi dom kobiet – matek, córek i sióstr. Z pokolenia na pokolenia przekazują one sobie niedostępność, niezłomność oraz rodzinne tajemnice. Dwudziestoletnia Łucja (Weronika Humaj) będzie w stanie rozpocząć samodzielne życie dopiero wtedy, gdy zmierzy się z prawdą o swojej rodzinie. Nieoczekiwane spotkanie z tajemniczym lekarzem (Andrzej Chyra) uruchamia lawinę zdarzeń. Stary klarnet prowadzi Łucję do historii dawno wymazanej z kart rodzinnego albumu. Aby Łucja mogła usłyszeć melodię własnego życia, muszą zostać zerwane wszystkie zasłony, a winy wybaczone.

„LARP. Miłość, trolle i inne questy”, reż. Kordian Kądziela

LARP to terenowa wersja gier RPG, której uczestnicy wspólnie tworzą oraz przeżywają opowieści spod znaku magii i miecza, wcielając się w wybrane przez siebie role. W tym niesamowitym, wymyślonym świecie Sergiusz (Filip Zaręba) jest prawdziwym herosem – męskim, dzielnym, niepokonanym. W świecie rzeczywistym – już niekoniecznie. Sytuacja chłopaka komplikuje się jeszcze bardziej, kiedy w technikum pojawia się nowa uczennica – piękna Helena (Martyna Byczkowska), w której Sergiusz zakochuje się od pierwszego wejrzenia. Niestety dziewczyna zaczyna kolegować się z grupą popularnych uczniów. Sergiusz czuje, że w starciu ze szkolnymi trollami ma nikłe szanse na zdobycie serca Heleny. Wszystko zmienia się, gdy niespodziewanie odkrywa tajemnicę nastolatki, a do miasta przybywa sławny autor bestsellerów (Bartłomiej Topa).

„Miłe kobiety”, reż. Maria Wojtyszko, Jakub Krofta

Tytułowych miłych kobiet jest pięć – są w różnym wieku i odkrywają w sobie niezwykłe supermoce: emocjonalne, relacyjne i życiowe – w obliczu codziennych problemów współczesnej kobiecości. To chociażby empatia, intuicja, wytrzymałość czy humor. W centrum tej opowieści znajduje się Milena (Anita Sokołowska) – zapracowana prawniczka, która dźwiga na barkach wiele obowiązków, zarówno zawodowych, jak i emocjonalnych, związanych z próbą utrzymania w ryzach wielopokoleniowej rodziny. W swoim filmowym debiucie cenieni twórcy teatralni – Maria Wojtyszko i Jakub Krofta – z dużą czułością opowiadają o kobiecości w całym jej spektrum: od dojrzewania, przez macierzyństwo, kryzys wieku średniego, żałobę, aż po starość.

„Pojedynek”, reż. Łukasz Palkowski

Rok 1939. Świat pogrąża się w chaosie. Tysiące polskich oficerów i przedstawicieli elit trafiają do rosyjskiej niewoli, gdzie poddawani są indoktrynacji będącej częścią wielkiego planu. Tytułowy pojedynek to psychologiczna gra między ambitnym majorem NKWD Wasilijem Zarubinem a młodym polskim oficerem i genialnym pianistą Karolem Grabowskim, cieszącym się dużym szacunkiem współosadzonych. Ważne dla Polaków wydarzenia – agresja sowiecka, internowanie elit w obozach NKWD i przygotowania do zbrodni katyńskiej – zostają pokazane przez pryzmat psychologicznej relacji pomiędzy dwójką głównych bohaterów, w których role wcielają się Jakub Gierszał i irlandzki aktor Aidan Gillen.

„Trzy miłości”, reż. Łukasz Grzegorzek

Lena (Marta Nieradkiewicz), czterdziestoletnia aktorka, świeżo po rozwodzie, chce ułożyć swoje życie na nowo. Gotowa na zmiany, szybko wpada w objęcia tętniącej nocnym życiem Warszawy, a zaraz potem Kundla (Mieszko Chomka) – młodego, charyzmatycznego studenta. Ich związek to eksplozja namiętności, w której stopniowo rozmywają się granice między bliskością i pożądaniem. Tymczasem Jan (Marcin Czarnik), były mąż Leny i ceniony prawnik, nie potrafi pogodzić się z końcem ich małżeństwa. Aplikacja szpiegowska zainstalowana w telefonie kobiety oraz wynajęte mieszkanie naprzeciw jej okien stają się narzędziami kontroli nad nią. Czy to jeszcze nieszczęśliwa miłość, czy już niebezpieczna obsesja?

Zapraszamy do udziału w dziewiętnastej edycji Międzynarodowego Festiwalu Kina Niezależnego Mastercard OFF CAMERA, która odbędzie się w Krakowie w dniach od 24 kwietnia do 3 maja 2026 roku. Przed nami wyjątkowe święto kina niezależnego, wypełnione premierowymi pokazami oraz inspirującymi spotkaniami z twórcami z całego świata. Zachęcamy do wspólnego celebrowania twórczej wolności i odkrywania nowych kierunków w kinematografii - do zobaczenia w kinach!

Patronat „Rzeczpospolitej”