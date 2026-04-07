Współczesna debata nad modelem rozwoju gospodarczego państw średniej wielkości, takich jak Polska, ewoluuje w stronę paradygmatu, który wykracza poza tradycyjne ramy protekcjonizmu czy prostej promocji rodzimej konsumpcji. Pojęcie patriotyzmu gospodarczego 2.0 stanowi praktyczną odpowiedź na wyzwania ery systemowej niepewności, w której bezpieczeństwo narodowe staje się nierozerwalnie związane z suwerennością technologiczną i innowacyjnością.

Wcześniejsza wersja patriotyzmu gospodarczego koncentrowała się na preferowaniu produktów ze względu na ich pochodzenie. Wersja 2.0 odchodzi od tego paradygmatu, kładąc nacisk na produktywność jako fundament długofalowej odporności państwa. Kluczowym instrumentem tej transformacji stają się technologie podwójnego zastosowania (dual-use), które poprzez efekt mechanizmu spin-in innowacji z sektora cywilnego do obronnego oraz silne sprzężenia zwrotne w obszarze badań i rozwoju, redefiniują rolę państwa jako promotora zaawansowanych technologii.

Ewolucja paradygmatu: od patriotyzmu preferencji do patriotyzmu produktywności

Tradycyjny model patriotyzmu gospodarczego opierał się na założeniu, że wspieranie lokalnych producentów poprzez kampanie społeczne i preferencje zakupowe konsumentów wystarczy do zbudowania silnej bazy kapitałowej. Choć podejście to odegrało rolę w budowaniu tożsamości rynkowej, w obliczu globalizacji i cyfryzacji okazało się niewystarczające. W koncepcji Patriotyzmu 2.0 priorytetem przestaje być wyłącznie wspieranie rodzimych marek w procesie zakupu, a staje się nim budowanie suwerenności technologicznej i potencjału wytwórczego. W tym ujęciu miarą patriotyzmu nie jest tylko kupowanie polskiego produktu, ale przede wszystkim tworzenie warunków, w których polskie firmy mogą konkurować na rynkach globalnych dzięki unikalnym przewagom technologicznym. Technologie dual-use idealnie wpisują się w tę strategię – pozwalając na optymalizację wydatków publicznych.

Technologie podwójnego zastosowania i mechanizm odwróconego przepływu

Definicja technologii podwójnego zastosowania ewoluowała od wąskiego rozumienia towarów, które mogą służyć produkcji uzbrojenia, do szerokiego katalogu rozwiązań cyfrowych i materiałowych stanowiących o sile nowoczesnego państwa. Zgodnie z Rozporządzeniem UE 2021/821, dual-use to produkty, w tym oprogramowanie i technologie, które mogą być stosowane zarówno w celach cywilnych, jak i wojskowych. Współcześnie pojęcie to, obok tradycyjnych obszarów przemysłowych, obejmuje przede wszystkim kluczowe technologie przyszłości, takie jak sztuczna inteligencja, rozwiązania kwantowe, biotechnologia, sektor kosmiczny oraz zaawansowana robotyka.

Przez dziesięciolecia dominował model „spin-off”, w którym technologie wojskowe z czasem przenikały do cywilnego życia (np. mikrofalówka). Obecnie obserwujemy zjawisko „spin-in” – innowacje z rynku cywilnego, napędzane przez globalne firmy technologiczne i zwinne startupy, są adaptowane na potrzeby obronności.

Wielowarstwowa architektura finansowania

Opisywana transformacja oznacza zmianę paradygmatu w kierunku szerokiego wykorzystania technologii typu COTS (Commercial Off-The-Shelf). Polega ona na implementacji gotowych, seryjnie produkowanych rozwiązań cywilnych w zaawansowanych systemach wojskowych, co najlepiej obrazują konkretne wdrożenia:

· W obszarze łączności symbolem tej rewolucji stał się Starlink. System zaprojektowany, by dostarczać szerokopasmowy internet do domów i małych firm, w warunkach wojennych stał się podstawową infrastrukturą łączności. Adaptacja gotowej technologii pozwoliła na uzyskanie stabilnego przesyłu danych bez konieczności tworzenia systemów wojskowych.

· W domenie sztucznej inteligencji zaawansowane narzędzia analityczne - rozwijane przez globalne korporacje technologiczne na potrzeby analizy danych i optymalizacji procesów - pozwalają obecnie na błyskawiczną integrację informacji z tysięcy czujników i jednostek bezzałogowych. Przekłada się to na precyzyjny obraz pola walki w czasie rzeczywistym.

· Nawet w samej mocy obliczeniowej współczesna obronność polega na procesorach graficznych firmy NVIDIA. Technologia napędzana przez miliardowe rynki gier wideo umożliwiła budowę systemów naprowadzania i rozpoznawania obrazu. Koszt wytworzenia w zamkniętym obiegu militarnym byłby dziś barierą nie do przejścia.

Efektywność inwestycji w te obszary wynika z faktu, że cykle innowacyjne w sektorze cywilnym są znacznie szybsze, a koszty jednostkowe niższe dzięki skali produkcji masowej. Integrując te rozwiązania, siły zbrojne zyskują dostęp do najnowocześniejszych narzędzi ułamkiem kosztów tradycyjnych programów zbrojeniowych. Jednak pełne wykorzystanie potencjału technologii dual-use wymaga czegoś więcej niż tylko technicznej adaptacji – niezbędna jest sprawna architektura finansowa.

Rola instytucji rozwoju

W tym miejscu kluczową rolę przejmują współczesne instytucje rozwoju, które przestają być jedynie pasywnym dystrybutorem kapitału, a stają się strategicznym animatorem całego ekosystemu innowacji. Realizując misję wspierania odporności państwa, instytucje te wypełniają lukę finansową tam, gdzie komercyjne banki widzą jedynie niepewność i ryzyko. Poprzez instrumenty takie jak gwarancje portfelowe czy kredyty celowe dla sektora obronnego, państwo przejmuje na siebie część ryzyka technologicznego, umożliwiając krajowym przedsiębiorcom wejście w najbardziej zaawansowane nisze. To właśnie ta instytucjonalna odwaga do inwestowania w technologie przełomowe, które znajdują się jeszcze przed progiem pełnej komercjalizacji, stanowi o sile „Państwa Przedsiębiorczego”.

Zgodnie z tą logiką, rola PFR czy BGK wykracza poza proste finansowanie – jest to aktywna mobilizacja kapitału prywatnego do realizacji celów strategicznych. Poprzez fundusze typu venture capital oraz programy akceleracyjne, państwo staje się inwestorem pierwszej fali, wspierającym zwinne startupy w fazie ich skalowania na potrzeby obronności. Taka aktywność jest wyrazem patriotyzmu gospodarczego 2.0, który nie polega już tylko na chronieniu rodzimych producentów przed konkurencją, ale na budowie ich globalnej konkurencyjności poprzez suwerenność technologiczną. W tym układzie bank rozwoju staje się platformą łączącą potrzeby sił zbrojnych z dynamiką innowacyjnego biznesu, gwarantując, że Polska nie będzie jedynie konsumentem technologii COTS, ale ich kluczowym dostawcą.

Wielowarstwowa architektura finansowania

Aby zrealizować ten strategiczny cel, konieczne jest odejście od uniwersalnych form dotowania na rzecz precyzyjnie zaprojektowanej, wielowarstwowej architektury finansowej. Harmonogram rozwoju technologii podwójnego zastosowania wymaga zintegrowania dyscypliny regulacyjnej z praktyką operacyjną, co przekłada się na trzy spójne etapy wsparcia instytucjonalnego.

Pierwsza warstwa (perspektywa 0–12 miesięcy) koncentruje się na zapewnieniu płynności oraz zbudowaniu gotowości regulacyjnej. Na wczesnym etapie kluczowe są szybkie i przewidywalne narzędzia: gwarancje de minimis (w formule portfelowej), krótkoterminowe linie obrotowe (oraz faktoring) oparte na wierzytelnościach wobec wiarygodnych zamawiających. Równolegle, to w tej fazie przedsiębiorstwa muszą zaimplementować standard „compliance-by-design”. Zgodność z unijnym reżimem kontroli eksportu (Rozporządzenie UE 2021/821) nie może być postrzegana jako formalny dodatek, lecz jako rygorystyczny parametr oceny ryzyka, warunkujący dostęp do wyższych warstw finansowania.

Druga warstwa (12–36 miesięcy) odpowiada na wyzwania związane ze skalowaniem i mitygacją ryzyka technologicznego – przejścia od serii pilotażowych do produkcji powtarzalnej. Gdy przedsiębiorstwo wkracza w tę fazę, banki rozwoju powinny uruchamiać instrumenty dzielenia ryzyka, takie jak gwarancje z komponentem pierwszej straty (first-loss guarantee) dla kredytów inwestycyjnych, a także dług podporządkowany (mezzanine, venture debt) uzupełniający kapitał własny. Fundamentalną zasadą tej warstwy jest jawna warunkowość: transze finansowania muszą być uwalniane po osiągnięciu kamieni milowych – zarówno technologicznych (np. pomyślne testy środowiskowe, certyfikacja), jak i rynkowych (pozyskanie pierwszych zamówień eksportowych). Taka konstrukcja niweluje asymetrię informacji i zapobiega utrwalaniu zależności od pomocy państwowej.

Trzecia warstwa (36–60 miesięcy) to budowa trwałych mocy wytwórczych i odporności operacyjnej, określanych jako „ever-warm capacity”. Inwestycje w zrobotyzowane linie produkcyjne o długim horyzoncie życia wymagają stabilnego, długoterminowego finansowania. Właściwą formułą jest tu project finance oparte na kontraktach ramowych z odbiorcami lub na rzetelnie zsynchronizowanych harmonogramach dostaw wynikających z planów modernizacji sił zbrojnych. Wsparciem dla tego etapu może być również sekurytyzacja należności z długoletnich kontraktów, uwalniająca zamrożony kapitał na kolejne cykle badawczo-rozwojowe.

Finansowanie dual-use w Polsce: rola i ewolucja BGK

W polskim ekosystemie instytucjonalnym istotną rolę w finansowaniu projektów obronnych i technologii podwójnego zastosowania pełni BGK – zarówno jako operator FWSZ (Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych – red.), jak i dostawca instrumentów dłużnych oraz gwarancyjnych adresujących lukę ryzyka. Poza obsługą funduszy celowych bank oferuje produkty komercyjne ukierunkowane na finansowanie kontraktów i zwiększanie zdolności wytwórczych przedsiębiorstw. Finansowanie na poziomie FWSZ oraz komercyjna oferta banku tworzą niezbędny filar. Jednak o trwałej odporności przesądza dopiero powiązanie tych strumieni z kapitałem pracującym w węzłach wykonawczych i podwykonawczych łańcucha dostaw, w szczególności w sektorze MŚP. Właśnie tam koncentruje się potencjał technologii podwójnego zastosowania (np. systemy bezzałogowe), zasilany popytem cywilnym. W odpowiedzi, w latach 2025–2026 BGK rozszerzył ofertę, projektując nowe produkty zgodnie z logiką wielowarstwowej mitygacji ryzyka i adresując bariery skalowania w fazach przejścia od prototypu do produkcji powtarzalnej.

Nowa architektura wsparcia obejmuje trzy główne obszary:

· Mechanizm gwarancyjny dla sektora MŚP

Program gwarancji dla MŚP w obronności i technologiach podwójnego zastosowania, którego start przewidziano na maj 2026 r., ma obejmować do 80 proc. finansowania w projektach obronnych i do 70 proc. w projektach dual‑use (w formule de minimis), przy maksymalnej kwocie gwarancji 5 mln zł, co realnie obniża próg wejścia dla mniejszych firm. Zmniejszenie obciążeń bilansowych banków komercyjnych pozwala im na oferowanie tańszego kredytu podmiotom, które dysponują unikalną technologią, ale nie posiadają twardych zabezpieczeń majątkowych. W efekcie innowacyjne firmy zyskują płynność niezbędną do terminowej realizacji kontraktów, co stabilizuje ich pozycję rynkową i pozwala na organiczny wzrost;

· Fundusz Bezpieczeństwa i Obronności (FBiO)

FBiO zasilony kwotą około 22,5 mld zł z KPO, stanowi bezpośredni impuls inwestycyjny dla polskiej bazy przemysłowej. Pieniądze te nie są jedynie doraźnym wsparciem, lecz kapitałem m.in. na budowę nowoczesnych linii produkcyjnych oraz centrów badawczo-rozwojowych. Dzięki temu polskie przedsiębiorstwa mogą przestać być jedynie dostawcami surowców czy prostych podzespołów, stając się właścicielami kluczowych technologii i produktów o wysokiej marży, co jest istotą patriotyzmu gospodarczego 2.0.

· Inwestycje kapitałowe i wsparcie fazy skalowania

Uzupełnieniem instrumentów dłużnych jest Future Tech Poland – wspólne przedsięwzięcie BGK i EFI w formule funduszu funduszy. Pula 1,5 mld zł ma zostać w pełni zaangażowana do 2027 r., z ambicją uruchomienia ok. 5 mld zł inwestycji. Środki trafią do funduszy wspierających spółki od fazy zalążkowej po etap wzrostu, ze szczególnym naciskiem na skalowanie. Celem jest ok. 200 polskich firm, które dzięki temu przejdą od prototypu do produkcji seryjnej i wyjścia na rynki zagraniczne, wzmacniając ekosystem VC i utrzymując własność intelektualną w kraju.

Przedstawiona ewolucja instrumentów finansowych BGK stanowi praktyczną realizację założeń patriotyzmu gospodarczego 2.0. W tym modelu państwo wykracza poza rolę podmiotu jedynie zamawiającego gotowe rozwiązania, stając się aktywnym wsparciem instytucjonalnym dla krajowego potencjału wytwórczego i technologii podwójnego zastosowania. Przejście od tradycyjnego preferowania rodzimych produktów do systemowego budowania przewag technologicznych opiera się na opisanej, wielowarstwowej architekturze wsparcia.

Należy jednak podkreślić, że wdrożenie tych mechanizmów na przełomie 2025 i 2026 r. to dopiero początek drogi do pełnej suwerenności technologicznej. Budowa trwałych mocy oraz integracja innowacji cywilnych z wymogami obronnymi wymaga konsekwencji w wieloletnim horyzoncie czasowym. To właśnie ta konsekwencja sprawia, że zredefiniowany patriotyzm gospodarczy 2.0 to w istocie produktywna synteza: łączy rygorystyczną inżynierię finansową z dyscypliną regulacyjną. Tworzy środowisko, w którym polskie firmy technologiczne nie są chronione przed globalną konkurencją, lecz są w nią umiejętnie wprowadzane. W erze systemowej niepewności geopolitycznej to właśnie tak rozumiana zdolność przemysłowa – łącząca cywilną innowacyjność z wojskową niezawodnością – staje się twardą walutą suwerenności narodowej.