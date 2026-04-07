– Nasza przyjaźń wzniosła się na tak wysoki poziom, że mogę pomóc w każdy możliwy sposób – deklarował w rozmowie telefonicznej z Putinem Orbán. Bloomberg podał, że dotarł do węgierskiej transkrypcji nagrania oraz że autentyczność zapisu potwierdziła osoba zaznajomiona ze sprawą, pragnąca zachować anonimowość.

Reklama Reklama

– W każdej sprawie, w której mogę być pomocny, jestem do pańskiej dyspozycji – mówił do rosyjskiego przywódcy premier Węgier.

Ujawniono zapis rozmowy Viktora Orbána i Władimira Putina. Przywódcy chwalili siebie i Donalda Trumpa

Według Bloomberga, w celu podkreślenia swoich słów Orbán przywołał popularną na Węgrzech bajkę dla dzieci. Chodzi o bajkę Ezopa „Lew i mysz”, w której mysz uwalnia lwa, który wpadł w sidła, po tym, jak wcześniej on darował jej życie. Z zapisu rozmowy wynika, że uwaga szefa węgierskiego rządu wywołała uśmiech Putina.

Bloomberg podał, że krótka rozmowa telefoniczna Orbána z Putinem miała miejsce 17 października, a jej treść wcześniej nie została ujawniona. „To kolejny dowód sugerujący, że wspieranie Rosji to polityka wychodząca z samego szczytu władzy” – czytamy.

Według relacji agencji, obaj przywódcy poświęcili znaczną część rozmowy na wyrażanie uznania wobec siebie, a także wobec Donalda Trumpa. Dzień wcześniej obaj rozmawiali z prezydentem USA na temat potencjalnego szczytu w Budapeszcie, który ostatecznie nie został zorganizowany.

Viktor Orbán spotkał się we wtorek z J.D. Vance'em

Orbán do Putina: Im więcej przyjaciół, tym więcej możliwości

W niedzielę 12 kwietnia na Węgrzech odbędą się wybory parlamentarne. Trump oficjalnie poparł w nich Orbána. We wtorek z wizytą na Węgry przybył wiceprezydent USA J.D. Vance, który spotkał się z szefem węgierskiego rządu. Opozycja zarzuca Orbánowi prowadzenie prorosyjskiej polityki, premier Węgier odpiera zarzuty, przekonując, że dba jedynie o interes Węgier i Węgrów. Sondaże pokazują, że po 16 latach Viktor Orbán może stracić władzę.

Z relacji przytaczanej przez Bloomberga wynika, iż Orbán mówił w rozmowie z Putinem, że ich przyjaźń wzmocniła się od ich pierwszego spotkania, które miało miejsce w 2009 r. w Petersburgu. – Im więcej przyjaciół sobie pozyskamy, tym więcej możliwości będziemy mieć, by stawić czoła naszym przeciwnikom – dodał.

Z kolei Władimir Putin wyrażał uznanie dla „niezależnej i elastycznej” postawy Węgier wobec wojny Rosji z Ukrainą. – Jest dla nas niezrozumiałe, że tak wyważone, umiarkowane stanowisko spotyka się wyłącznie z kontrargumentami – mówił, cytowany przez Bloomberga.

Dziennikarskie śledztwo na temat rozmów szefa MSZ Węgier z rosyjskimi władzami

W marcu portale FRONTSTORY, VSquare, Delfi Estonia, The Insider oraz Centrum Śledcze im. Jana Kuciaka (ICJK) ujawniły zapis rozmów ministra spraw zagranicznych Węgier Pétera Szijjártó z szefem MSZ Rosji Siergiejem Ławrowem oraz wiceministrem energii Pawłem Sorokinem.

Jak wynika z zapisów, Ławrow oczekiwał od Szijjártó, by ten doprowadził do zniesienia unijnych sankcji wobec Gulbahor Ismailowej, siostry oligarchy Aliszera Usmanowa. – Sprawa wygląda tak, że razem ze Słowakami składamy wniosek do Unii Europejskiej o jej wykreślenie (…) zrobimy wszystko, żeby ją zdjąć z listy – odparł szef węgierskiej dyplomacji. Po siedmiu miesiącach Ismailowa została usunięta z listy sankcyjnej Unii Europejskiej, obok m.in. Wiaczesława Mosze Kantora i Michaiła Diegtiariowa. Według ustaleń, Szijjártó relacjonował też Ławrowowi szczegóły zamkniętego posiedzenia unijnej Rady ds. Zagranicznych.

„Od dawna wiadomo, że zagraniczne służby wywiadowcze, przy aktywnym udziale węgierskich dziennikarzy, podsłuchują moje rozmowy telefoniczne. Dziś dokonali nowego »wielkiego odkrycia:« udowodnili, że publicznie mówię to samo, co przez telefon. Dobra robota!” – napisał w mediach społecznościowych Szijjártó, komentując doniesienia. „Od czterech lat powtarzamy, że sankcje są porażką i wyrządzają Unii Europejskiej więcej szkód niż Rosji. Węgry nigdy nie zgodzą się na objęcie sankcjami osób ani firm kluczowych dla naszego bezpieczeństwa energetycznego, dla osiągnięcia pokoju, ani takich, które nie mają powodu, by znajdować się na liście sankcyjnej” – dodał.