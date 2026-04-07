J.D. Vance
W czasie wizyty na Węgrzech Vance spotka się z Orbánem i weźmie udział w jednym z wieców wyborczych premiera – podają węgierskie źródła rządowe. Wcześniej poparcie dla węgierskiego premiera wprost wyraził Donald Trump (nagranie z jego przesłaniem wyemitowano w czasie konferencji CPAC w Budapeszcie).
– Cieszę się na spotkanie z moim dobrym przyjacielem Viktorem, będziemy rozmawiać o sprawach związanych ze stosunkami USA z Węgrami – mówił Vance przed wylotem do Budapesztu. Wiceprezydent USA dodał, że omawiane będą m.in. relacje z Europą i Ukrainą.
Fidesz zrobił Węgrom wodę z mózgu. Zapomnieli o sowieckiej okupacji. I dziś popierają alianta Putina: Viktora Orbána – uważa wnuczka straconego za...
Sondaże wskazują, że Fidesz Orbána ma mniejsze poparcie niż opozycyjna Tisza Pétera Magyara. Z sondażu instytutu Publicus z końca marca wynika, że Tisza może liczyć na 49 proc. poparcia, a Fidesz – na 40 proc.
– Wizyta J.D Vance'a to nie jest element rutynowej dyplomacji, ale jasne wyrażenie poparcia dla Viktora Orbána przed najtrudniejszymi wyborami w jego życiu – mówi agencji Reutera Asli Aydintasbas z think tanku The Brookings Institution.
– Dla administracji Trumpa Orbán jest nie tylko konserwatywnym sojusznikiem, ale też centralną postacią, jeśli chodzi o wysiłki na rzecz stworzenia nieliberalnego bloku w Europie. Jeśli Orbán upadnie, cały ruch ucierpi – dodaje.
W lutym z wizytą na Węgrzech przebywał sekretarz stanu USA Marco Rubio, który dawał do zrozumienia, że utrzymanie obecnego poziomu relacji USA z Węgrami jest uzależnione od wyborczego zwycięstwa węgierskiego premiera.
Nie wiadomo jednak, czy poparcie USA będzie czynnikiem, który pomoże premierowi Węgier dogonić Tiszę. Stephen Wertheim, historyk i członek międzynarodowego think tanku Carnegie Endowment for International Peace w rozmowie z agencją Reutera wyraża wątpliwość, czy dobre relacje z USA Donalda Trumpa mogą być atutem dla premiera Węgier. – Orbán pozycjonuje się jako bastion geopolitycznej stabilności. Jednakże administracja, której częścią jest Vance, prowadzi wojnę z Iranem, która – jak można było przewidzieć – zdestabilizowała Bliski Wschód i zaszkodziła europejskim gospodarkom. Coraz bardziej agenda „Najpierw Ameryka” (ang. America First) nie współgra dobrze z europejskim nacjonalizmem – dodaje.
Vance, zwolennik polityki izolacjonistycznej, miał w ostatnim czasie odgrywać pewną rolę w pośrednich negocjacjach z Iranem, które miały doprowadzić do zakończenia wojny. Wiceprezydent USA miał należeć do tych polityków z bliskiego otoczenia Trumpa, którzy wyrażali daleko idący sceptycyzm wobec rozpoczynania wojny z Iranem.
Orbán w czasie trwającej kampanii wyborczej przekonuje, że tylko jego zwycięstwo uchroni Węgry przed wciągnięciem w wojnę z Rosją. Premier Węgier ostro atakuje też w kampanii Ukrainę, której zarzuca m.in. zablokowanie dostaw ropy rurociągiem „Przyjaźń” (Ukraińcy przekonują, że rurociąg został uszkodzony w rosyjskim ataku i wymaga naprawy). W związku ze wstrzymaniem dostaw ropy na Węgry rurociągiem przebiegającym przez Ukrainę, premier Węgier zablokował w UE przekazanie Kijowowi pożyczki w wysokości 90 mld euro, bez której stabilność ukraińskich finansów publicznych jest zagrożona.
