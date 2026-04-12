Viktor Orbán
Szabolcs Panyi: Wzrost frekwencji w stosunku do 2022 r. notujemy w całym kraju, we wszystkich obwodach. Jednak najmocniej wzrosła ona w Budapeszcie i dużych miastach: tam, gdzie zwolennicy opozycji są najsilniejsi. To jest klucz do zrozumienia zwycięstwa Tiszy.
W piątek na Placu Bohaterów w Budapeszcie Magyar zorganizował ogromny koncert. Moi znajomi, którzy tam byli, żartowali, że czuli się starzy, bo średnia wieku nie przekraczała 25 lat. Zmobilizowali się więc przede wszystkim młodzi. To był zresztą jedyny wielki, niewykorzystany rezerwuar wyborców. Do tej pory, tak jak w wielu innych krajach, także na Węgrzech im starsze roczniki, tym chętniej chodziły do wyborów. Teraz, po raz pierwszy, masowo poszli głosować młodzi.
Viktor Orbán nie zabije mnie. Wie, że to by wywołało rewolucję – mówił przed dwoma laty w rozmowie z „Rzeczpospolitą” nowy lider węgierskiej opozyc...
Przede wszystkim poprzez media społecznościowe. Od 2024 r. jego zasięgi na Facebooku, TikToku, Instagramie były nieporównywalnie większe niż Fideszu. Magyar wiedział, że tradycyjne media w tym telewizja, radio czy prasa, pozostają pod kontrolą Orbána. Przekształcił więc swoją słabość w sukces – skoncentrował się na tych kanałach dojścia do młodych, które okazały się najskuteczniejsze. Po wtóre, Tiszę poparli wpływowi wśród młodych artyści, piosenkarze, influencerzy, jak Azahriah. Wreszcie Péter Magyar zbudował wizerunek polityka, z którym młodzi Węgrzy mogą się identyfikować. Jest dynamiczny, pełen energii, przystępny. Nosi buty sportowe, dżinsy, jak oni. Orbán sprawiał natomiast w tej kampanii wrażenie człowieka starego, wręcz schorowanego, bez siły przebicia, pomysłów. Do tej pory jego wiece były tylko dla wybranych. Gdy w końcu musiał to zmienić, spotkał się ze spontaniczną krytyką. Ludzie nieraz gwizdali na jego widok.
Po 16 latach rządów Viktora Orbána Węgrzy są biedniejsi od Rumunów, mają najbardziej skorumpowany kraj w UE, a wielu boi się choćby wspomnieć głośn...
To jest drugi, obok pozyskania młodych, element strategii wyborczej, jaką wdrażał od dwóch lat. W wielu małych miejscowościach był od 2024 r. nawet sześć razy! A w ostatnim tygodniu brał udział w 5-6 wiecach dziennie, podczas gdy Orbán organizował jeden. I z pewnością Magyarowi udało się w ten sposób w jakimś stopniu podważyć twardy elektorat Fideszu. Ostatnie swoje spotkanie z wyborcami premier zorganizował na stosunkowo małym placu na Górze Zamkowej w Budzie. Ale mimo to nie udało się tego placu zapełnić.
Nie. Nadal popierają Fidesz. Ale jednak w mniejszym stopniu. I to nie wystarczyło, aby zmienić ostateczny wynik wyborów.
Przez szesnaście lat rządów Fidesz tak przebudował ordynację wyborczą, że opozycyjną Tiszę musi poprzeć przynajmniej 5 proc. więcej wyborców, aby z...
Na wspomnianym piątkowym koncercie młodzi co jakiś czas krzyczeli: „Rosjanie, do domu!”. Widać, że byli oburzeni tymi rewelacjami. Owszem, wszyscy wiedzieli, że Orbán ma bliskie związki z Kremlem. Ale jedna rzecz to o tym czytać, a całkiem inna słuchać nagrań rozmów. Wtedy wszystko staje się jasne, nie ma żadnych wątpliwości. Widać, jak daleko poszła ta współpraca. Węgrzy poczuli się tym zażenowani. Nawet część wyborców Fideszu uznała, że sprawy poszły tu za daleko. Zaczęli nabierać wątpliwości co do reżimu. Tym bardziej że pojawiało się też coraz więcej innych skandali, jak próba przebicia się ludzi z kręgu władzy do systemów informatycznych Tiszy.
W szczególności część starszych wyborców musiała uznać, że nie mogą w taki sposób zdradzać ideałów młodości. Pozwolić na takie wspieranie przez Orbána Kremla.
To była jego najgorsza kampania wyborcza od 2002 r. Wtedy co prawda wybory przegrał, ale uzyskał dobry wynik. Teraz zabrakło mu pomysłów. Oparł swoje ataki na kłamstwach, które jednak łatwo było odsłonić. Jak zarzut z lata zeszłego roku, że Tisza szykuje ogromne podwyżki podatków, co było całkowicie wyssane z palca. Antyukraińska i antyeuropejska propaganda Fideszu zderzała się z realiami życia codziennego Węgrów i po prostu nie była skuteczna.
Powinien. Tylko co miałby im zaoferować? Doprowadził kraj do kryzysu, więc chciał odwrócić uwagę ludzi od tego.
To niczego nie zmieniło. Wiceprezydenta USA przywitały puste ulice Budapesztu.
Zobaczymy.
