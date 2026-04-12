Z tego artykułu dowiesz się: Jakie modyfikacje systemu wyborczego wpływają na szanse partii politycznych?

W jaki sposób rozdzielono mandaty parlamentarne w zależności od typu głosowania?

Jakie skutki przyniosło zmienianie granic okręgów wyborczych dla reprezentacji?

W jaki sposób regulowane jest prawo głosu obywateli mieszkających poza granicami państwa?

Jakie dodatkowe metody poza ordynacją mogą kształtować wynik wyborów?

Węgrzy wrzucają w tę niedzielę dwie karty do głosowania. Pierwsza dotyczy konkretnego kandydata w danym okręgu. Tu obowiązuje ordynacja większościowa: wygrywa ten, kto dostanie więcej głosów. W ten sposób zostanie desygnowanych 106 spośród 199 deputowanych przyszłego parlamentu.

Reklama Reklama

Do tego dochodzi jednak lista krajowa. Tu obowiązuje ordynacja proporcjonalna, ale z uwzględnieniem złożonego systemu „kompensacji niewykorzystanych głosów” we wspomnianym głosowaniu w okręgach. W taki sposób do parlamentu dostanie się 93 deputowanych.

Dobrym przykładem jest przypadek samego Orbana, który nie startuje z konkretnego okręgu, ale ma w zasadzie zagwarantowany mandat z listy krajowej. Inaczej Peter Magyar – nie obawia się startu z konkretnego okręgu.

Orban ciągle zmienia granice okręgów wyborczych

Reżim w Budapeszcie stale zmienia jednak granice obwodów. Ostatni raz zrobił to, wyciągając wnioski z wyborów w 2022 r. Przykład: liberalny Budapeszt, gdzie silna była cztery lata temu opozycja, stracił od tego czasu dwa mandaty. Zostały one dołączone do obwodu Pesztu, który w dużym stopniu jest zamieszkały przez zwolenników Orbana. W skali kraju oznacza to, że w okręgach, które ma dużą szansę zdobyć opozycyjna Tisza, mieszka o wiele więcej osób niż w tych, które najpewniej zachowa Fidesz. Ten układ jest wzmocniony poprzez większościowe wybieranie posłów: wystarczy, aby dana partia miała nawet niewielką przewagę, a przejmuje dany okręg.

Kolejny trick Orbana polega na dopuszczeniu do głosowania etnicznych Węgrów mieszkających w sąsiednich krajach, w tym Rumunii czy Słowacji. Stanowią oni wierny elektorat reżimu w Budapeszcie, choć ogromna większość z nich nigdy na Węgrzech nie mieszkała. Mają możliwość głosowania korespondencyjnego.

Często słychać o kupowaniu głosów

Ale już Węgrzy mieszkający na Zachodzie, z których wielu wyemigrowało, aby nie żyć w autorytarnym reżimie Orbana, muszą pofatygować się do konsulatu lub ambasady, aby skorzystać z prawa wyborczego. Oni głosują na konkretnych kandydatów z okręgów. A wielu z nich pod różnymi pretekstami nie może skorzystać w praktyce ze swojego prawa.

Do tego dochodzą sposoby wpływania na wynik wyborów już poza ordynacją. Na Węgrzech słychać o wielu przypadkach kupowania głosów, w szczególności wśród uboższego elektoratu, np. romskiego. Nierzadko pracodawcy związani z Fideszem, a jest ich w tym bardzo skorumpowanym kraju bardzo wielu, domagają się od swoich pracowników zdjęcia karty do głosowania z krzyżykiem postawionym przy reżimowym ugrupowaniu.

Wszystko to powoduje, że nawet przy daleko idącej mobilizacji opozycji i zdobyciu przez nią większości głosów, reżimowe ugrupowania mogą wciąż wygrać. Zdaniem tygodnika „The Economist” różnica w poparciu dla opozycji wynosi 6 punktów procentowych: drużyna Petera Magyara mogłaby liczyć na 48 proc. głosów, Viktora Orbana na 42 proc. Gdyby tak rzeczywiście było, trudno było rozstrzygnąć, czyja byłaby ostatecznie większość w nowym parlamencie.